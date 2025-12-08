Empresas impulsan su estrategia de administración de riesgo cambiario con recomendaciones de Banco BASE

La combinación de tensiones comerciales, presiones fiscales y un panorama geopolítico complejo anticipa un año desafiante para las áreas financieras. De acuerdo con el informe “Presupuesto 2026: ¿En cuánto considero el tipo de cambio?”, elaborado por Banco BASE, las compañías deberán fortalecer sus estrategias de administración de riesgo ante un escenario que podría poner a prueba su estabilidad operativa.

Factores que podrían presionar al peso en 2026

El análisis identifica elementos que podrían detonar episodios de volatilidad. Entre ellos, la posibilidad de nuevos aranceles en Estados Unidos, que afectarían la dinámica comercial; las tensiones en torno a la revisión del T-MEC, que abren incertidumbre sobre reglas de origen y compromisos bilaterales; un déficit fiscal amplio, que podría incidir en la percepción de riesgo; y las fricciones internacionales, que históricamente generan movimientos abruptos en monedas emergentes.

Frente a este panorama, el reporte sugiere prepararse con anticipación y no dar por sentado la fortaleza reciente del peso.

Escenarios para una planeación financiera prudente: Banco BASE propone utilizar rangos de tipo de cambio, en lugar de una cifra única, para construir presupuestos más realistas. Trabajar con escenarios ofrece margen de maniobra ante variaciones inesperadas y evita presiones sobre liquidez o gastos operativos.

Consecuencias de una previsión insuficiente

Subestimar la volatilidad puede generar efectos significativos: Estos impactos suelen ser evitables cuando se incorporan escenarios amplios y metodologías de gestión de riesgo cambiario.

Blindaje del presupuesto: herramientas disponibles: El estudio enfatiza el papel de las coberturas cambiarias como un componente esencial. Los forwards permiten asegurar un tipo de cambio futuro, lo que estabiliza costos y compromisos en dólares. Los collares de costo cero, por su parte, establecen un rango de protección sin desembolso inicial, lo que los convierte en una alternativa atractiva para empresas que buscan acotar riesgos y conservar flexibilidad.

Estas herramientas no sustituyen la planeación, pero sí complementan la estrategia y reducen la incertidumbre en un entorno volátil.

Una estrategia a la medida de cada organización: Banco BASE subraya que no existe una cobertura estándar. La solución depende del nivel de exposición al dólar, los ciclos de compra y venta, la estructura de ingresos en divisas, el flujo operativo y la tolerancia al riesgo. Por ello, resulta indispensable contar con asesoría especializada y una estrategia alineada a la realidad de cada negocio.

Las empresas pueden consultar el documento completo de Banco BASE, que ofrece análisis, escenarios y recomendaciones para gestionar el tipo de cambio y fortalecer la planeación financiera de 2026.