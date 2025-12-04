Actinver celebra oferta pública subsecuente de Fibra NEXT por 7,342 mdp

En menos de seis meses, Fibra NEXT (“NEXT” o el “Fideicomiso 7401” o la “Emisora”) realizó su Oferta Pública Inicial (julio 2025) y su Oferta Pública Subsecuente, levantando más de 800 millones de dólares en total, un hecho nunca antes visto en el mercado de valores de nuestro país.

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver (“Actinver”) celebra la conclusión exitosa de la Oferta Pública Global Subsecuente de Fibra NEXT, una operación que representa un hecho histórico dentro del mercado de valores mexicano. La transacción alcanzó un monto total de 7,342 millones de pesos, consolidando a Fibra NEXT como la historia de crecimiento más relevante del sector industrial en el país en los últimos años.

Las condiciones de la oferta fueron las siguientes:

Clave de pizarra: NEXT 25

NEXT 25 Precio por CBFI: MXN $100.00

MXN $100.00 Monto total de la oferta: MXN $7,342,000,000.00

La oferta atrajo a nuevos inversionistas institucionales tanto locales como internacionales, quienes se suman a aquellos que participaron en la Oferta Pública Inicial, reflejando la creciente confianza en el sector industrial mexicano y en la estrategia de largo plazo de Fibra NEXT.

Fibra NEXT, un desempeño histórico: IPO y Follow-On en menos de seis meses

Con esta operación, Fibra NEXT logra un hito sin precedentes: realizar su Oferta Pública Inicial (IPO) en julio de 2025 por 8 mil millones de pesos y ejecutar una Oferta Global Subsecuente por más de 7 mil millones de pesos antes de concluir el año, levantando conjuntamente más de 800 millones de dólares. No existe antecedente de un emisor que haya concretado dos operaciones globales de capital de esta magnitud en un corto periodo de tiempo.

A lo largo de este proceso, Actinver tuvo una doble participación estratégica: como Coordinador y Líder Local en ambas Ofertas, el rol más relevante dentro del proceso de distribución local; y como Fiduciario Emisor de la propia Fibra NEXT, reforzando el compromiso institucional con la solidez y liderazgo que nos caracteriza.

Fibra NEXT

“El contar la confianza de Fibra NEXT, Fibra UNO y la Familia El-Mann para que Actinver actuara como Coordinador y Líder Local y Fiduciario Emisor, es resultado de nuestra excelente ejecución, compromiso y responsabilidad para con nuestros clientes. Fibra NEXT está construyendo una historia de crecimiento industrial de largo plazo, y es un honor acompañarlos en este camino”, comentó Tania Santoyo, Directora de Banca de Inversión en Actinver.

Con más de tres décadas impulsando el desarrollo del mercado de capitales, Actinver reafirma su liderazgo y compromiso con los emisores que están ampliando las fronteras del crecimiento económico en México.