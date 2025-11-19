Geely Endeavor Night celebra el espíritu emprendedor y la colaboración que impulsa a México

Geely Endeavor Night reunió a destacados emprendedores, líderes empresariales y aliados del ecosistema en una velada dedicada a celebrar el talento, la innovación y la visión que están transformando el panorama económico de México y Latinoamérica.

La jornada comenzó con un cóctel de bienvenida que dio paso a una cena de gala preparada por el chef Eduardo Kholmnan, donde Vincent Speranza, director general de Endeavor México, ofreció un mensaje inspirador sobre el poder de la comunidad y la colaboración como motores del crecimiento sostenible.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la entrega de los Reconocimientos Endeavor, conducida por Danielle Iturbide y Chumel Torres, en la que se distinguió a empresas y líderes que han contribuido significativamente al desarrollo del ecosistema emprendedor.

El galardón Welcome to Mexico, apoyado por HSBC, reconoció a compañías internacionales que eligieron México como su centro estratégico, entre ellas ElevenLabs, PICKUP COFFEE, Serviall y Bigbox.En la categoría Pay it Forward, con el respaldo de Interprotección, se distinguió a mentores y aliados que promueven la colaboración y el crecimiento compartido, como Daniel Vogel, cofundador de Bitso, y Loreanne García, cofundadora de Kavak.Mientras que Going Big, patrocinado por Deloitte, celebró a emprendedores con visión global, como Ricardo Amper, fundador de Incode, y Shivani Siroya, de Tala.

Geely Endeavor Night

La noche continuó con la Honoree Award Ceremony, donde se reconocieron trayectorias que inspiran a la comunidad emprendedora. El premio Mexicano Destacado, apoyado por ElevenLabs, fue otorgado a Horacio y Aldo Fernández, fundadores de Industrias Tajín, por llevar el sabor de México a mercados internacionales. Martha Debayle fue nombrada Endeavher del año, con el apoyo de Telcel Empresas, por su liderazgo y por abrir camino a nuevas generaciones de mujeres emprendedoras. El reconocimiento Outlier del Año, respaldado por J.P. Morgan, fue para Stefan Moller, cofundador de Klar, por su visión innovadora en el sector financiero. Finalmente, Javier Aguirre recibió el galardón Orgullo Mexicano, patrocinado por Korn Ferry, por su trayectoria en el deporte y por representar con excelencia el talento nacional.

La celebración cerró con un after party que reunió a los principales líderes empresariales del país, reforzando el mensaje central de la noche: más allá de los premios, es la comunidad la que impulsa el cambio.

Con este encuentro, Endeavor reafirma su compromiso de seguir conectando talento, inversión y propósito, consolidando a México como un epicentro de innovación y emprendimiento en la región.