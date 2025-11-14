Se inaugura el 42° Torneo de la Amistad ante miles de atletas y familias de todo México y Centroamérica

Aguascalientes, 13 de noviembre de 2025.— En un ambiente de entusiasmo, fraternidad y espíritu deportivo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel inauguró oficialmente el 42° Torneo de la Amistad, considerado el evento deportivo escolar más grande de América Latina, con la participación de más de 8,000 atletas provenientes de México, El Salvador y Guatemala.

Ante una situación complicada que vive el país por el cierre de carreteras y algunos brotes de inseguridad qué se viven en México, Aguascalientes fue elegida sede de este evento que con una emotiva ceremonia en el Estadio Victoria que congregó a miles de visitantes de todo el país y el extranjero, marcando oficialmente el inicio de días dedicados al deporte, la convivencia familiar y la formación en valores que distinguen a la Red de Colegios Semper Altius, la Red Prepa Anáhuac y la Red de Colegios Mano Amiga de los legionarios de Cristo y el Regnum Christi.

““Bienvenidos al Gigante de México, Aguascalientes abre sus brazos para recibir a todos los participantes de México, El Salvador y Guatemala; los recibimos con gusto, a sus familias, entrenadores y autoridades educativas; aquí late fuerte el corazón de nuestro país, celebremos el inicio del torneo que tiene como base la unión, la convivencia, el crecimiento y la fuerza de una juventud. Compitan con pasión, con respeto, con valentía y con orgullo; que esta edición nos recuerde que somos más fuertes cuando competimos con alegría; bienvenidos””, destacó la gobernadora Tere Jiménez.

En el presídium estuvieron presentes el Padre Alberto Simán, L.C., presidente de la Junta de Dirección de la Red de Colegios Semper Altius y Red Prepa Anáhuac; Elena Bustillos, consagrada del Regnum Christi y directora ejecutiva de ambas redes educativas; la consagrada Carmen Alicia Ramírez Gómez, directora general del Cumbres International School Aguascalientes y Prepa Anáhuac, así como directora del Torneo de la Amistad Aguascalientes 2025; y representantes del Comité Organizador del evento. Dra. María Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, Lic. Leonardo Montañez Castro, Presidente Municipal de Aguascalientes, C.P. Mauricio González López, Secretario de Turismo del Estado; General Brigada de Estado Mayor, José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14va Zona Militar, Lic. Mónica Aguirre Ortiz, Directora Territorial de las Consagradas del Regnum Christi del Norte de México, Padre Carlos Gutiérrez, L.C., Director Territorial de la Legión de Cristo del Norte de México; Maestro Enrique Castañeda Téllez Girón, Director Nacional de la Red de Colegios Mano Amiga; Maestra Carmen Alicia Ramírez Gómez, Directora General del Cumbre International School Aguascalientes y del Torneo de Amistad Aguascalientes 2025; Ing. José Manuel Gómez Domínguez y Lic. Gabriela Orozco Ramírez, Presidentes del Torneo de la Amistad Aguascalientes 2025 y Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del sistema DIF Estatal.

Durante la ceremonia, las 90 delegaciones participantes desfilaron entre porras, aplausos y el entusiasmo de familiares, amigos y la comunidad hidrocálida. Los honores a la bandera monumental desplegada al centro del estadio dieron un marco solemne al inicio del Torneo.

Carmen Alicia Ramírez Gómez, directora general del Cumbre International School Aguascalientes expresó a los competidores: ¨El éxito no está en estar arriba en un marcador, el triunfo verdadero, aquel que perdura es con el que llegamos a la cancha, el que obtuvimos como resultado de meses de entrenamiento; el éxito debe traducirse, precisamente en lo que les dejó la preparación y que hace hoy que sean mejores de lo que eran antes. El éxito es que ahora tienen más lazos de amistad de trabajo en equipo y que los impulsa a llegar más allá a llegar más alto y lo hacemos de la mano de los demás, ya sea el equipo, con nuestra familia, nuestros amigos y profesores, y trascendemos juntos. Trascendemos juntos, es el lema de esta competencia atlética y trascendemos si todo lo hacemos como nos corresponde, si lo hacemos bien, y si hacemos el bien a nosotros y a los demás.”

Posteriormente, se realizó el Juramento del Deportista, pronunciado en nombre de todos los competidores, jueces y padres de familia, quienes se comprometieron a vivir el Fair Play Semper Altius, basado en las virtudes teologales de la Fe, la Esperanza y la Caridad, pilares que guían el espíritu del Torneo de la Amistad.

La ceremonia estuvo enmarcada por un espectáculo de Catrinas, danzantes y coreografías del Instituto de Cultura de Aguascalientes, reconocidos internacionalmente por su calidad.

El Torneo de la Amistad representa una significativa derrama económica para la región al atraer a más de 50 mil visitantes, generar una ocupación hotelera superior al 90% y dinamizar sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio local. Además de fomentar el deporte y la convivencia familiar, el evento promueve el bienestar social y el desarrollo sostenible, beneficiando tanto a grandes empresas como a pequeños y medianos negocios del Estado. Se calcula una derrama económica para la región de más de 900 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Turismo de la Entidad.

En este encuentro, los alumnos de la Red de Colegios Semper Altius, la Red Prepa Anáhuac y la Red Mano Amiga ponen en práctica los valores que caracterizan a esta familia educativa: alegría, gratitud, respeto, fraternidad y honestidad, fortaleciendo la formación integral de cada participante y su compromiso con la sociedad.

Toda la información y cobertura en vivo se puede seguir en www.torneodelaamistad.com y en redes sociales oficiales @TDLAMX con el hashtag #TDLA2025.