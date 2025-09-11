Binance y Franklin Templeton impulsan la innovación en activos digitales

Binance, la plataforma global de criptomonedas, y Franklin Templeton, líder mundial en gestión de inversiones con 1.6 billones de dólares en activos bajo administración, anunciaron una colaboración estratégica para desarrollar nuevos productos e iniciativas en el ámbito de los activos digitales. La alianza busca unir la solidez de las finanzas tradicionales con la innovación de los mercados descentralizados, ofreciendo soluciones escalables, accesibles y confiables para una amplia gama de inversores.

El acuerdo combina la experiencia de Franklin Templeton en la tokenización de valores conforme a la normativa con la infraestructura global de trading y alcance de Binance, permitiendo mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en los mercados de capitales. Este enfoque permitirá acelerar la adopción de blockchain, facilitar la creación de carteras diversificadas y optimizar procesos de liquidación y gestión de garantías.

En palabras de Roger Bayston, vicepresidente ejecutivo y director de Activos Digitales de Franklin Templeton, “los inversores muestran un creciente interés en los activos digitales, pero necesitan que sean accesibles y confiables. Al colaborar con Binance, podemos ofrecer productos innovadores que responden a las necesidades de los mercados de capital globales y co-crear las carteras del futuro”. Bayston destacó que esta colaboración permitirá llevar la tokenización del concepto a la práctica, ofreciendo eficiencia operativa y oportunidades de inversión de nivel institucional.

Por su parte, Sandy Kaul, vicepresidente ejecutivo y director de Innovación de Franklin Templeton, enfatizó que la integración de blockchain no representa una amenaza para los sistemas financieros tradicionales, sino una oportunidad para reinventarlos. “Nuestra colaboración con Binance permitirá ampliar el alcance de soluciones como nuestra Plataforma Tecnológica Benji, conectando los mundos de las finanzas tradicionales y descentralizadas”, señaló Kaul.

Desde la perspectiva de Binance, Catherine Chen, directora de VIP e Institucional, afirmó: “Nuestra historia de innovación en criptomonedas facilita el acceso a nuevas oportunidades para los inversores. Trabajar con Franklin Templeton refuerza nuestro compromiso de conectar los mercados de capital tradicionales con las criptomonedas y abrir nuevas posibilidades para el sector financiero global”.

Esta alianza estratégica busca consolidar la intersección entre finanzas tradicionales y activos digitales, ofreciendo productos eficientes y confiables, mientras impulsa la adopción de blockchain a nivel institucional. Según las compañías, la colaboración permitirá abrir nuevas oportunidades de inversión, mejorar la eficiencia del mercado y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de inversores de todo el mundo.

Franklin Templeton y Binance anticipan que más adelante, durante 2025, se compartirán detalles adicionales sobre el desarrollo y lanzamiento de estos productos innovadores. Se aclaró que la disponibilidad de los mismos podría variar según la jurisdicción.

Con esta colaboración, ambas compañías refuerzan su liderazgo en la convergencia entre finanzas tradicionales y activos digitales, marcando un paso importante hacia un mercado más eficiente, transparente y globalmente accesible.