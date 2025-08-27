Ahorro en pagos internacionales en tiempos de incertidumbre

En un entorno económico global complejo y cada vez más incierto, donde la incertidumbre impacta cadenas de suministro, tipos de cambio y tasas de interés, cada peso cuenta. Para las empresas mexicanas con operaciones de comercio exterior, optimizar los pagos internacionales ya no es opcional: es una necesidad estratégica.

En promedio, una empresa en México gasta $197,524 MXN al año en comisiones por pagos internacionales. Un monto que impacta directamente al estado de resultados reduciendo la utilidad neta de la empresa.

¿A qué equivale este ahorro? A la ganancia que generaría invertir $1.88 millones de pesos a una tasa del 10.5% anual; al pago de 367 días/persona con el salario promedio diario en México; o a un mes de renta de una nave industrial de más de 2,100 m². También es el equivalente de 186,766 kWh en consumo eléctrico.

Banco Base Cortesía (Shutterstock)

¿Pero cómo se puede materializar ese ahorro? Muchas empresas siguen absorbiendo altos costos en comisiones y tipos de cambio poco competitivos, sin cuestionar si hay mejores condiciones en el mercado. Cuando existen instituciones financieras especializadas como Banco BASE , donde como expertos hemos diseñado una estructura más eficiente que la banca tradicional, en la que nuestros clientes pueden ahorrar hasta un 80% en costos relacionados con transferencias y compraventa de divisas.

Además del ahorro directo, ofrecemos ventajas operativas clave:

Atención personalizada por expertos en divisas y pagos internacionales.

por expertos en divisas y pagos internacionales. Horario extendido : de 6:30 a.m. a 4:30 p.m. (hora de verano EE.UU.).

: de 6:30 a.m. a 4:30 p.m. (hora de verano EE.UU.). Carga y dispersión masiva de pagos , con un layout multidivisa fácil de usar.

, con un layout multidivisa fácil de usar. Implementación de soluciones digitales para agilizar la carga de destinatarios.

para agilizar la carga de destinatarios. Acompañamiento cercano en cada operación, que ahorra tiempo y mejora la experiencia.

En tiempos de incertidumbre, cada decisión financiera cuenta. Optimizar los pagos internacionales no solo reduce costos: protege márgenes, mejora la liquidez y fortalece la posición global de tu empresa. Contáctanos y comprueba cuánto puedes ahorrar con nosotros.