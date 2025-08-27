Ahorro en pagos internacionales en tiempos de incertidumbre

En un entorno económico global complejo y cada vez más incierto, donde la incertidumbre impacta cadenas de suministro, tipos de cambio y tasas de interés, cada peso cuenta. Para las empresas mexicanas con operaciones de comercio exterior, optimizar los pagos internacionales ya no es opcional: es una necesidad estratégica.
En promedio, una empresa en México gasta $197,524 MXN al año en comisiones por pagos internacionales. Un monto que impacta directamente al estado de resultados reduciendo la utilidad neta de la empresa.
¿A qué equivale este ahorro? A la ganancia que generaría invertir $1.88 millones de pesos a una tasa del 10.5% anual; al pago de 367 días/persona con el salario promedio diario en México; o a un mes de renta de una nave industrial de más de 2,100 m². También es el equivalente de 186,766 kWh en consumo eléctrico.
¿Pero cómo se puede materializar ese ahorro? Muchas empresas siguen absorbiendo altos costos en comisiones y tipos de cambio poco competitivos, sin cuestionar si hay mejores condiciones en el mercado. Cuando existen instituciones financieras especializadas como Banco BASE , donde como expertos hemos diseñado una estructura más eficiente que la banca tradicional, en la que nuestros clientes pueden ahorrar hasta un 80% en costos relacionados con transferencias y compraventa de divisas.
Además del ahorro directo, ofrecemos ventajas operativas clave:
- Atención personalizada por expertos en divisas y pagos internacionales.
- Horario extendido: de 6:30 a.m. a 4:30 p.m. (hora de verano EE.UU.).
- Carga y dispersión masiva de pagos, con un layout multidivisa fácil de usar.
- Implementación de soluciones digitales para agilizar la carga de destinatarios.
- Acompañamiento cercano en cada operación, que ahorra tiempo y mejora la experiencia.
En tiempos de incertidumbre, cada decisión financiera cuenta. Optimizar los pagos internacionales no solo reduce costos: protege márgenes, mejora la liquidez y fortalece la posición global de tu empresa. Contáctanos y comprueba cuánto puedes ahorrar con nosotros.