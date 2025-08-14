Arte y liderazgo se unen en la Develación de la Obra 300 de Líderes Mexicanos

En un ambiente que combinó celebración, cultura y homenaje, Bosque Real HUB fue la sede de la Develación de la Obra 300 2025, evento organizado por Líderes Mexicanos para reconocer la visión, el arte y el liderazgo de personalidades que han marcado huella en México.

La ceremonia dio inicio con palabras de Moisés Salame, vicepresidente comercial de Grupo Bosque Real, quien destacó que el arte “es la historia de los seres vivos y de los espacios que habitamos”, subrayando que este encuentro buscó enlazar cultura y naturaleza en un mismo espacio. Agradeció al maestro Luis López Loza por su creatividad sin límites y a Óscar Román por su contribución al arte nacional.

El momento central estuvo a cargo de Raúl Ferráez, presidente de Líderes Mexicanos y creador de la Comida de Los 300, quien presentó la obra de López Loza, pieza que simboliza los valores e inspiración del selecto grupo. Ferráez también encabezó un homenaje a Óscar Román, fundador de la galería homónima, recordando que su historia se entrelaza con la de la revista desde 1991.

Durante el homenaje, Lucero Román, en representación de la familia, resaltó que para Óscar el arte era un lenguaje universal capaz de conectar generaciones y culturas. “Su legado no está solo en las paredes de la galería, sino en cada vida que tocó con su visión y generosidad”, expresó.

La revista Líderes Mexicanos presentó una portada especial con la imagen de Román como reconocimiento a su trayectoria. Yolanda Román, hermana mayor del homenajeado, agradeció el tributo y aseguró que la galería seguirá viva, honrando su memoria.

Entre las intervenciones, el empresario y abogado Lorenzo Lazo recordó la amistad y el respeto que lo unieron a Román, destacando su generosidad, innovación y la creación de espacios donde el arte y la vida se fundían de forma natural. “Su influencia seguirá inspirando a quienes lo conocieron y a las nuevas generaciones de artistas”, afirmó.

El evento sirvió también como marco para presentar a los patrocinadores de la próxima edición de la Comida de los 300, que se celebrará el 3 de septiembre en Expo Santa Fe. Entre los aliados confirmados figuran Grupo Bosque Real, Universidad Anáhuac México, BBVA, Grupo Asesores en Negocios, INFINITI, CONAIP, Copa Airlines, EY, El Cielo Valle de Guadalupe, Flores Serna & Asociados, Grupo Modelo, Gobierno de Querétaro y Velas Resorts México.

Con esta develación y homenaje, FCO Group, a través de Líderes Mexicanos, reafirma su compromiso con la promoción del talento y la cultura en México, reconociendo a quienes, desde el liderazgo empresarial y el arte, contribuyen a transformar el presente y proyectar un futuro de inspiración y creatividad.