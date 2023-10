El restaurante Porteño nominado a los America Best of the Best Awards

El nuevo restaurante Porteño ha irrumpido en la escena gastronómica con una fuerza arrolladora, conquistando el paladar de los comensales y cautivando a los críticos culinarios por igual. Su compromiso con la excelencia en la cocina y la autenticidad de los sabores argentinos ha llamado la atención de expertos en gastronomía de todo el continente, y como resultado, el restaurante ha sido nominado para los prestigiosos America Best of Best Awards.

Porteño, que toma su nombre de la palabra utilizada para referirse a los habitantes de Buenos Aires, ofrece una experiencia culinaria única que transporta directamente a las vibrantes calles de la capital argentina. Desde sus auténticos asados hasta las empanadas caseras y las deliciosas pastas, cada plato está imbuido de la pasión y la tradición que caracterizan a la cocina porteña.

Cortesía: Grupo Anderson's

El restaurante Porteño se ha convertido en un faro de la gastronomía argentina en América, y su nominación a los America Best of Best Awards es un testimonio de su dedicación inquebrantable a la calidad y la innovación en la cocina a cargo del Chef Tomás Kalika, reconocido internacionalmente. La atmósfera en Porteño también es un elemento distintivo. Con una decoración que evoca la elegancia y el encanto de Buenos Aires, el restaurante ofrece un ambiente acogedor y sofisticado que complementa a la perfección la experiencia gastronómica. El servicio es impecable, con un personal que se esfuerza por hacer que cada visita sea memorable.

La nominación de Porteño a los America Best of Best Awards es un reconocimiento merecido a su dedicación a la excelencia culinaria y a su contribución a la diversidad y la riqueza de la escena gastronómica en el continente. Sin duda, este restaurante promete seguir sorprendiendo a los amantes de la comida y elevando el estándar de la cocina argentina en el panorama internacional. Estaremos ansiosos por conocer el resultado de la premiación y seguir disfrutando de las delicias que Porteño tiene para ofrecer.