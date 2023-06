Foro Legaltech: El Futuro tecnológico del Derecho

En el mundo del Derecho, el uso de la tecnología ya no es una opción. Ante los rápidos cambios a los que se enfrenta el mercado, se vuelve indispensable innovar en los servicios jurídicos para incrementar la productividad y, en consecuencia, ofrecer una atención más eficiente. Pero en este proceso de transformación, que supone principalmente mayor seguridad y un ahorro de tiempo y recursos para los integrantes del sector, todavía hay algunos retos a vencer.

Para darle una mayor difusión a los cambios que están transformando los servicios legales con la adopción de herramientas digitales, se llevará a cabo el 2do Magno Foro Legaltech en México: El futuro tecnológico del Derecho. Este espacio, que tendrá lugar del 26 al 30 de junio, busca convertirse en un punto de encuentro para empresarios, académicos, servidores públicos y especialistas del sector.

“Es importante educar, difundir y dar a conocer todos los beneficios que pueden obtenerse de la correcta aplicación de la tecnología, con la finalidad de contar con una industria más segura y transparente, evitar el fraude y potencializar nuestra economía con negocios rápidos, confiables y seguros”, explica Luis Cárdenas Ibarra, ponente en el Foro y CEO de weetrust; startup mexicana de tecnología que ha liderado en el último año la transformación legal de uno de los sectores menos digitalizados, el de real estate.

Además, el también artífice de la realización de la primera compraventa inmobiliaria online, la primer hipoteca firmada remotamente y el primer fideicomiso digital en Latinoamérica, agrega que también es importante que los legisladores y el público conozcan más de estos temas:

“Esto nos permitirá contar con leyes y políticas públicas que atiendan las necesidades del mundo actual, es decir, que estén a la altura de los tiempos en que vivimos y, sobre todo, recortar con responsabilidad la brecha entre los avances tecnológicos y el derecho”, añade Cárdenas Ibarra, quien subirá al estrado del 2do Magno Foro Legaltech en México para hablar de los avances que ha tenido la notaría digital de weetrust.

El futuro del sector legal

Dentro de las nuevas herramientas tecnológicas que han ido en aumento para mejorar los procesos legales, y aportar transparencia a registros públicos, están la inteligencia artificial y el blockchain. Además, en el sector existe una tendencia en agilizar las operaciones notariales en transacciones inmobiliarias, ya que representan un cuello de botella en la industria proptech -una de las más innovadoras-.

Ante este panorama, de la mano de Andres Girault, CEO & Co Founder de ALI y Jesús Soledad, Co Founder de Saimon, se tocará en el 2do Magno Foro Legaltech en México: El futuro tecnológico del Derecho el tema de la inteligencia artificial como la mejor aliada para los integrantes del sector legal, y también la tokenización de inmuebles por parte del especialista en fractional y Notario Público 38 Tabasco, Román Esteban David González; Etienne Luquet, Head of Regulatory Affairs de Bitso; y Kenji López, Co Founder de Urvita.

Para agilizar esta transición del mundo físico al digital, los expertos aseguran que los cambios también deben venir desde la academia, por lo que se vuelve fundamental que los profesionales del futuro ya cuenten con las habilidades y capacidades necesarias para adaptarse al mercado.

Por ello, el Foro Legaltech también reunirá a Richard Susskind, presidente de la Sociedad de Informática y Derecho del Reino Unido, y Mark Cohen, CEO y fundador de Legal Mosaic, quienes compartirán información valiosa sobre el futuro de los abogados en un mundo cambiante, así como las herramientas que se deben adoptar.

“Debemos perder el miedo a pensar en el futuro y reinventarnos. Los cambios en esta época son presurosos. Cada día la tecnología avanza más rápido. Con la IA Generativa y el prompt engineering, nos acercamos a escenarios solamente imaginados en películas de ciencia ficción. En ese sentido, ¿Qué no se puede mejorar con la tecnología? Los profesionales tienen que adaptarse y evolucionar con los cambios, no hay duda de eso”, comparte Alejandro Basave, secretario y vocero de Legaltech México, la sociedad organizadora del evento.