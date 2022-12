Aficionado de 82 años ve los partidos de Argentina en el Mundial desde un aparador

No importa la edad para ser un aficionado de la albiceleste y eso lo demostró el jubilado argentino Carlos Bejar, que a sus 82 años no dudó en ver los partidos de la selección en una pantalla gigante ubicada en un comercio de electrodomésticos cerca de su casa, en la provincia de Paraná, Entre Ríos.

El hombre no perdió la oportunidad de llevar su silla y colocarla justo en la banqueta, enfrente del televisor para no perderse detalle de las acciones de los liderados por Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, en donde disputarán la final contra Francia este domingo 18 de diciembre.

La primera vez que lo hizo fue en partido contra Países Bajos y se convirtió en una cábala al derrotar a Croacia, por lo que repetirá la fórmula. Su fotografía se viralizó, por lo que en Twitter surgió un pedido para que una empresa le regale una pantalla: ya están gestionando el contacto luego de recibir más de 76.8 mil me gusta en la red social.

El jubilado que verá la final solo para alentar a la selección de Argentina

Los primeros partidos, Carlos los siguió desde un bar, pero consideró que los aficionados hacían mucho ruido. Es así que descubrió el local cerca de su negocio de ropa.

“Fui a un partido, lo vi parado y le comenté a mi hijo que es futbolero y me dice ‘llévate el sillón’. Me llevé uno el primer día en el partido contra Holanda y después del segundo partido lo que menos pensé que iba a tener tanta repercusión”, aseguró a Ahora Entre Ríos.

Al ser cuestionado sobre por qué eligió verlo desde una banqueta, el hombre aseguró: “Primero, porque quedaba a 40 metros de mi casa; segundo, porque tiene una pantalla súper grande, o sea, eso es una ventaja porque es como estar dentro de la cancha”.

Sin embargo, reconoce que llevar consigo el sillón de su mamá le trajo suerte porque llegaron final. Es por eso que decidió ver la definición del torneo en solitario. “Muchos de fueron ya (amigos) y bueno, lo veré solo. Tengo gente amiga que le podría decir: ‘Mirá, voy a tu casa’. No, lo disfruto solito. Me trajo suerte a mí y a todos los argentinos. Espero que me acompañen, aunque sea con la mente”.