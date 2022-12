Argentina vs. Croacia: Sigue aquí el minuto a minuto del partido de semifinal del Mundial 2022

Argentina vs. Croacia (FOTO: EFE)

Hace cuatro años, Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron víctimas de una de las peores palizas que recibió Argentina en Mundiales ante Croacia. La buena noticia para la Albiceleste es que hoy están en posiciones muy diferentes para enfrentar al mismo rival en una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Croacia vapuleó 3-0 a Argentina en la primera ronda del Mundial de 2018, en el que probablemente haya sido el peor partido del astro con la casaca de su país. Scaloni era asistente entonces del técnico Jorge Sampaoli, quien duró dos partidos más en el cargo.

“Las comparaciones con el anterior Mundial no corresponden, son partidos diferentes”, opinó el actual estratega argentino Lionel Scaloni en rueda de prensa. “Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo. Juegan como lo que son. Un gran grupo, un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles”.

Croacia hizo trizas ya el sueño de coronación de Neymar y de Brasil en la Copa del Mundo. Ahora desea hacerle lo mismo a Lionel Messi y vencer a Argentina, malogrando el sueño de la ‘Pulga’ de conseguir prácticamente el único trofeo importante que le falta.

“No tenemos un plan específico, al menos por ahora, para detener a Lionel Messi. Usualmente no nos concentramos en frenar a un solo jugador, sino a todo un equipo”, reconoció el atacante croata Bruno Petkovic. “La forma en que vemos esto nos dice que debemos detener a todo el equipo, no con una marcación personal o tácticas similares. Argentina no es sólo Messi”.

Argentina llegó a una final mundialista por última vez en Brasil 2014, cayendo por 1-0 ante Alemania en el Maracaná. Es lo más cerca que Messi ha estado de conquistar el trofeo principal del futbol.

Argentina vs. Croacia: Minuto a minuto en vivo

Min 45+3: Croacia llega al área rival, pero le falta claridad.

Min 45: Se agregan 4 minutos de compensación.

Min 45: ¡¡Dispaaaro peligroso de Croacia!! Dibu Martínez ataja en el primer poste.

Min 43: ¡¡Disparo!! desde la esquina, pero Livakovic evita el gol olímpico.

Min 42: ¡¡Livakovic!! El portero croata ataja el cabezazo de Mac Allister y evita el tercer gol en contra.

Min 40: ARGENTINA 2-0 CROACIA.

Min 39: ¡¡GOOOOL DE ARGENTINA!! Julián Álvarez aprovecha el contragolpe y un debote dentro del área para marcar el 2-0.

Min 38: Croacia mantiene mayor posesión del balón y Argentina se repliega en 30 metros para contragolpear.

Messi supera a Gabriel Batistuta como máximo anotar de Argentina en Mundiales con 11 goles.

Min 35: ¡¡¡GOOOOOOL DE MESSI!!! El delantero argentino cobra fuerte y colocado su disparo de penal.

Min 32: ¡¡Penaaaal!! El árbitro italiano Orsato marca falta de Livakovic sobre Álvarez en el mano a mano.

Min 31: Disparo bombeado de Perisic que pasa apenas encima de la portería de ‘Dibu’ Martínez.

Min 30: Media hora de juego en el Estadio Lusail; Argentina 0-0 Croacia.

Min 27: Falta de Tagliafico sobre Kramaric; tiro libre para Croacia que no termina con disparo al arco.

Min 25: ¡Disparo de Enzo Fernández! Livakovic ataja el tiro que venía desde fuera del área.

Min 25: Tagliafico mete un centro al área, pero no había ningún argentino cerca para rematar.

Min 20: Ningún tiro al arco hasta el momento.

Min 18: Sosa tira un centro muy pasado y es abucheado en el estadio.

Min 17: Croacia tiene mayor posesión del balón.

Min 16: Tiro de esquina para Croacia que termina en remate de Lovren muy arriba de la portería.

Messi reclama una falta. (FOTO: EFE)

Min 14: Álvarez filtra el balón a Messi, que cae fuera del área y reclama falta de Gvardiol; el árbitro no marca nada.

Min 13: Falta de Modric sobre Mac Allister.

Min 10: Primeros diez minutos sin jugadas peligrosas y parejos para ambos equipos.

Min 3: Falta de Pasalic sobre Paredes.

¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!

Se entonan los himnos nacionales de Argentina y Croacia.

Messi (FOTO: EFE)

Argentina: ‘Dibu’ Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Croacia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Kovacic, Modric, Perisic, Pasalic; Kramaric.