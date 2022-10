Qatar 2022: Dybala y Messi se lesionan a semanas del Mundial; ‘No estará hasta el próximo año’

Preocupantes noticias para la Selección Argentina, rival de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Qatar 2022, han surgido desde Francia e Italia por las lesiones de Lionel Messi y Paulo Dybala a seis semanas del inicio de la justa mundialista.

Lionel Messi no fue convocado para el partido de Champions League que su equipo, el Paris Saint-Germain, disputará este martes contra el Benfica; mientras que Paulo Dybala salió lesionado el fin de semana con el AS Roma.

¿Cómo se lesionó Messi?

Hace una semana, después de anotar un golazo en el juego de ida contra el Benfica, Lionel Messi tuvo que abandonar el terreno en el minuto 81 al sentir molestias en el muslo; no jugó el sábado en el empate sin goles del PSG ante el Reims en la Ligue 1.

“Pensaba que podría jugar mañana [Messi], pero ha sido muy pronto. El muslo va mejor, tiene confianza, pero tiene esa sensación desagradable y en un partido de esta importancia ha preferido no estar”, aseguró el entrenador Christophe Galtier y añadió que “es muy probable” que el argentino se recupere a tiempo para disputar el domingo el clásico contra el Olympique de Marsella.

Dybala se lesiona tirando un penal

La AS Roma derrotó 2-1 al Lecce en la jornada 9 de la Serie A con un penal de Paulo Dybala, pero desafortunadamente el argentino se lesionó durante la ejecución y además de que tuvo que ser sustituido, peligra su participación en el Mundial de Qatar.

“¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023″, comentó el técnico portugués José Mourinho en conferencia posterior al juego.

El club no ha compartido noticias sobre ‘La Joya’, pero según Sky Sports Italia, los primeros estudios médicos realizados al jugador confirman una lesión del cuádriceps femoral. Dybala podría estar inactivo de cuatro a ocho semanas, pero el tiempo exacto se determinará cuando disminuya el hematoma y puedan practicarle una resonancia magnética.

La Copa Mundial de Qatar 2022 comenzará el 20 de noviembre. Argentina y México se enfrentarán el día 26 del mismo mes en la segunda jornada de la fase de grupos.

(Con información de EFE)