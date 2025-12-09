Destacan nuevos proyectos con escuelas incorporadas a la UANL

El Director de Estudios Incorporados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Óscar Ubaldo Villarreal Lozano, encabezó la reunión sostenida con directivos de escuelas incorporadas, donde se presentaron resultados de seguimiento, se revisaron procesos institucionales y se plantearon nuevos proyectos de vinculación académica y formativa.

Durante el encuentro realizado el 19 de noviembre en las instalaciones del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA), Villarreal Lozano explicó que estas sesiones permiten que las instituciones incorporadas refuercen su alineación con los lineamientos, normativas y estándares de calidad de la UANL.

“Fue una reunión muy productiva porque las escuelas incorporadas se están empapando de todos los procedimientos que la Universidad tiene. Hoy entregamos los resultados de las revisiones realizadas a cada una para que sigan cumpliendo con lo que marca nuestra Institución”, dijo Óscar Ubaldo Villarreal Lozano, Director de Estudios Incorporados de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El director agregó que desde la Dirección de Estudios Incorporados de la UANL existe un seguimiento permanente para acompañar a los planteles en áreas de oportunidad y verificar los planes de acción en futuras evaluaciones. Asimismo, implementan ajustes y nuevas prácticas con el objetivo de ser más eficientes y responder a los retos actuales de la educación media superior.

Algunas instituciones incorporadas