Lanzan iniciativa en apoyo a economía familiar y comercio de barrio

Con el objetivo de apoyar a la economía local, fortalecer a familias emprendedoras, impulsar el comercio local y consolidar una visión de prosperidad sostenible en el estado, organismos privados y gobiernos crearon la iniciativa Estrategia Estatal Red de Economía Familiar y Comercio de Barrio.

La Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope Monterrey) indicó que dicha iniciativa iniciará formalmente a través de una alianza institucional entre el municipio de Santiago, el Hotel Resort Bahía Escondida, la empresa Siigo Aspel, Canacope Monterrey y Mujeres Emprendedoras de Canacope capítulo Santiago.

La primera acción será el lanzamiento de “Mercado emprendedor Bahía Navideña”, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre, que es un espacio donde el comerciante y el emprendedor local podrá exponer sus productos o servicios al público en general.

“Este espacio no solo será una expo-venta o un punto de esparcimiento, sino un mecanismo de apoyo para el expositor quien podrá tener trato directo para resolver trámites, recibir orientación profesional, profesionalizar el emprendimiento y dignificar el papel del comercio de barrio en el desarrollo regional”, dijo Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey.

Agregó que la cámara aportará un acompañamiento técnico integral mediante capacitaciones, talleres de impacto inmediato, actualización contable, fiscal y asesoría en temas críticos como IMSS, Infonavit, pensiones, permisos municipales y estatales, elementos que hoy en día suelen obstruir el desempeño de los pequeños negocios y emprendimientos.

Por su parte, Esthela Saldaña, representante de Siigo Aspel, mencionó que la participación de la empresa es para contribuir a la digitalización fiscal y la adopción de inteligencia artificial para emprendedores y pequeños comercios, facilitando modelos más eficientes, formales y competitivos.