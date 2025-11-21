Entre Líneas 21/11/2025

UN FESTIVAL CON OLOR A LA REGIÓN NORTE

En Nuevo León no solo se discuten inversiones, política o nearshoring; también están surgiendo nuevos espacios culturales que buscan reconectar con la identidad de la región Norte.

Así, “Bendito Rodeo” se presenta como un festival que integra rodeo en vivo, gastronomía, música y experiencias recreativas, aprovechando el atractivo natural de la región.

Nos comentan que este noviembre, Santiago, Nuevo León, será sede de tres fines de semana dedicados a esta experiencia: 15, 22 y 29 de noviembre, justo al pie de la Sierra Madre.

Según organizadores, la idea no es solo traer el rodeo como espectáculo, sino revivirlo como tradición: toros, barriles, lazos y toda la destreza que históricamente ha acompañado al norte del país.

El cartel musical confirma la mezcla generacional que hoy domina la región: El Poder del Norte, Gabito Ballesteros, Los Dos Carnales y Los Ángeles Azules, estos últimos recordando que la cumbia y el norte siempre han convivido.

También nos comentan que Tecate tendrá presencia importante en el festival, reforzando la conexión histórica de la marca con las celebraciones del norte.

Más que un evento, “Bendito Rodeo” refleja una tendencia: la búsqueda de espacios donde la cultura local no sea un adorno, sino el centro.

En un Monterrey que crece, se urbaniza y cambia a gran velocidad, estos esfuerzos ayudan a mantener vivas las tradiciones en un formato moderno, accesible y atractivo para las nuevas generaciones.

REALIZA CINTRA MESAS TÉCNICAS, SECTORIALES Y DE INNOVACIÓN

CAINTRA es anfitrión hoy viernes 21 de noviembre de las Mesas Técnicas, Sectoriales y de Innovación que organizan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Economía de Gobierno Federal, como parte del proceso de construcción de la Política Nacional de Economía Circular.

Para inaugurar los trabajos, el evento contará con la presencia de Adrián Estrada, Presidente de la Comisión de Economía Circular de CONCAMIN e integrante del Consejo IPA de CAINTRA.

Los industriales regiomontanos tendrán una participación especialmente activa, aportando propuestas dentro de las mesas de Manufactura Avanzada, donde se estarán identificando las oportunidades que ofrece la economía circular y los beneficios que su implementación puede generar en los procesos productivos.

Estas mesas de trabajo iniciaron el 23 de octubre y han recorrido diversas sedes en el país, como Querétaro, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana toca el turno a Monterrey, que recibe el encuentro para seguir fortaleciendo la visión nacional en la materia.

REPORTA NL UNA DERRAMA ECONÓMICA SUPERIOR A 3.4 MIL MDP EN MATERIA TURÍSTICA EN LO QUE VA DEL 2025

Nos informa la Secretaria de Turismo de Nuevo León (NL), Maricarmen Martínez Villarreal, que presentó ante el Congreso del Estado los avances y resultados del sector turístico durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, destacando crecimiento sostenido, fortalecimiento institucional y consolidación de capacidades estratégicas.

Martínez Villarreal informó que, durante 2025, el turismo generó una derrama económica superior a 3.4 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 19% respecto al año anterior. Agregó que Nuevo León recibió 3.4 millones de turistas hospedados, alcanzando uno de los indicadores más altos de los últimos años.

Asimismo, señaló que el Aeropuerto Internacional de Monterrey movilizó 15 millones de pasajeros, consolidándose como el mejor aeropuerto del norte del país y uno de los principales centros de conexión aérea en México.

En turismo de reuniones, la Secretaria destacó que la OCV atendió más 120 eventos, generando una derrama económica superior a 3 mil millones de pesos, fortaleciendo el liderazgo del estado como sede de convenciones, congresos y exposiciones.

En materia de sostenibilidad, NL avanzó con acciones reconocidas a nivel nacional e internacional. El estado fue el primero en entregar a ONU Turismo su Estrategia de Acción Climática, alineada a la Declaración de Glasgow; se alcanzaron 61 empresas certificadas con el Sello de Turismo Sostenible; y más de 25 mil personas participaron en el programa Ser Turista, que impulsa formación y corresponsabilidad en toda la cadena de valor.

También se presentó el avance del Distintivo Hambre Cero NL, iniciativa que vincula al sector turístico con la responsabilidad social y la reducción del desperdicio alimentario.

En recreación y espacios naturales, los parques estatales recibieron 800 mil visitantes durante el último año, reforzando la oferta de naturaleza, bienestar y convivencia familiar.

En conectividad aérea, la secretaria señaló que NL cuenta actualmente con 60 rutas directas, de las cuales 35 son nacionales y 25 internacionales, fortaleciendo el acceso a mercados estratégicos y ampliando el flujo turístico y de negocios.

