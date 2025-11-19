Entre Líneas 19/11/2025

MÉXICO SE PREPARA RUMBO AL MUNDIAL 2026: CANIRAC Y CECATI IMPULSAN CAPACITACIÓN EN INGLÉS PARA EL PERSONAL RESTAURANTERO

En un acto realizado en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León —una de las sedes mundialistas de 2026— la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y los Centros de Formación para el Trabajo (CECATI) firmaron un convenio para capacitar en inglés al personal del sector restaurantero de las tres ciudades sede: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Nos informan que, el programa contempla 40 horas de capacitación en inglés aplicado al servicio de alimentos y bebidas, con el fin de preparar a miles de trabajadoras y trabajadores que atenderán al turismo internacional durante la Copa del Mundo FIFA 2026. La iniciativa busca elevar la calidad del servicio y fortalecer la competitividad de una industria que será clave en la experiencia de los visitantes.

“Cuando el sector restaurantero se capacita, México gana”, consideró Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco presidente de CANIRAC nacional

El presidente nacional de CANIRAC, Rodríguez Pacheco destacó que esta alianza representa un paso firme hacia la profesionalización del sector, especialmente en un año donde México estará en los ojos del mundo.

“La capacitación es fundamental para elevar el nivel de servicio, abrir oportunidades y demostrar quiénes somos al mundo”, expresó. Recordó que la industria restaurantera está integrada por más de 700 mil unidades de negocio y genera 3.5 millones de empleos directos, por lo que este programa impactará directamente en miles de familias.

Pacheco señaló que, además de las ciudades sede, se analiza la posibilidad de que estados circunvecinos accedan al programa mediante un esquema híbrido, ya que también recibirán visitantes durante la justa mundialista.

Por su parte, José Gonzalo Espino Miranda, director general de los CECATI, subrayó que el objetivo es claro: preparar técnicamente al personal que estará en contacto directo con turistas de todo el mundo.

Reconoció al municipio de Guadalupe por facilitar el espacio para la firma y resaltó el liderazgo del presidente nacional de CANIRAC, así como el respaldo de autoridades estatales y federales que han impulsado este proyecto.

Añadió que la capacitación de los CECATI es pertinente, de calidad y con igualdad, orientada a mejorar la vida de miles de trabajadoras y trabajadores.

La presidenta de CANIRAC Nuevo León, Kathia Guajardo Bosques, celebró la firma del convenio y destacó su importancia para una entidad que concentra una de las industrias restauranteras más dinámicas del país.

Recordó que en Nuevo León existen más de 24 mil establecimientos y alrededor de 150 mil empleos directos, por lo que esta capacitación representa una oportunidad valiosa para elevar el estándar de servicio que ofrecerán durante el Mundial.

DA PENA AJENA EL DIPUTADO GLEN VILLARREAL ALBANDO AL GOBERNADOR SAMUEL GARCÍA

En una reciente entrevista en el Programa Pxrno Polìtica en Redes Sociales el Diputado de MC, Glen Villarreal, hace un sinfín de alabanzas al Gobernador Samuel García que francamente dan pena ajena: (https://www.instagram.com/reel/DPzwUzqDXWJ/?igsh=MXJmdTdxdHh0ZzZ0cw%3D%3D).

Expertos en política consideran que en su entrevista Villarreal peca de lo siguiente:

Exceso de elogio sin contraste: El diputado presenta a Samuel García como un líder visionario y exitoso, pero evita mencionar los retos que persisten en el estado, como la crisis hídrica, la inseguridad y los conflictos con el transporte público. Este tipo de discurso genera la impresión de que se busca construir una narrativa triunfalista más que un balance realista.

Uso político de la imagen del gobernador: Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para reforzar la figura de Samuel García como un político joven y dinámico. Sin embargo, cuando un legislador se dedica a repetir elogios sin aportar datos concretos, se corre el riesgo de reducir el debate público a un espectáculo mediático.

Ausencia de rendición de cuentas: En un contexto democrático, los diputados deberían ejercer contrapeso y fiscalización al Ejecutivo. Al limitarse a aplaudir, Glen Villarreal diluye su papel de representante ciudadano y se convierte en vocero de la narrativa oficial. Esto debilita la función crítica que debería tener el Congreso frente al gobierno estatal.

Efecto en la percepción ciudadana: Para la ciudadanía, escuchar únicamente alabanzas puede resultar desconectado de la realidad cotidiana. Los habitantes de Nuevo León enfrentan problemas concretos —desde la movilidad hasta la seguridad— que no se resuelven con discursos optimistas. La falta de reconocimiento de estas dificultades puede generar desconfianza hacia los políticos que parecen más interesados en cuidar la imagen del gobernador que en atender las demandas sociales.

Nos comentan que el discurso de Villarreal sobre Samuel García refleja una tendencia común en la política mexicana: la construcción de liderazgos a través de la exaltación mediática más que del análisis crítico. Si bien es legítimo reconocer avances, hacerlo sin matices ni reconocer los pendientes convierte la política en un ejercicio de mercadotecnia.

En pocas palabras: Las alabanzas del diputado Glen Villarreal hacia Samuel García parecen más un ejercicio de propaganda política que un análisis serio de la gestión del gobernador. El tono celebratorio carece de autocrítica y omite los problemas estructurales que enfrenta Nuevo León.

Lo que se necesita es un debate público más honesto, donde los diputados no sean portavoces de propaganda, sino representantes que exijan resultados tangibles y rindan cuentas a la sociedad.

VIAJARÁ COMITIVA DE CAAINTRA A PHOENIX, ARIZONA AL IV DIALOGO DE PUMES EN EL T-MEC

Una comitiva de CAINTRA viajó a Phoenix, Arizona, para participar los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre en el Cuarto Diálogo de Pequeñas y Medianas Empresas del T-MEC.

Este encuentro se ha consolidado como un espacio estratégico para fortalecer la integración productiva de la región y abrir nuevas oportunidades para que las PyMEs mexicanas escalen, innoven y amplíen su presencia en las cadenas de valor norteamericanas.

En representación del sector industrial de Nuevo León asistirán Irma León, Presidenta del CCM; Juan Pablo García Garza, Director General de CAINTRA; y Jesús López, Director de Relaciones Institucionales.

Durante su participación, compartirán las experiencias del Modelo de Vinculación de Negocios que impulsa la Cámara, además de exponer las necesidades de digitalización y adopción de herramientas de inteligencia artificial que permitan elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas del país.

Y siguiendo con CAINTRA, ayer martes 18 de noviembre, el Consejo Apodaca, encabezado por Iván Oyervides Campos, fue anfitrión del alcalde César Garza Arredondo y los titulares de Economía, Seguridad y el Ayuntamiento.

El encuentro ocurre en un momento clave para el municipio considerado la capital industrial de Nuevo León y uno de los motores exportadores más importantes del país donde ocupa la cuarta posición.

La conversación se centró en la infraestructura que sostiene este músculo productivo: desde la capacidad vial y logística hasta las condiciones que permiten a las empresas operar con certidumbre y proyectar nuevas inversiones.

Este diálogo representa para CAINTRA una oportunidad de seguir alineando esfuerzos y asegurar que Apodaca mantenga su ritmo competitivo en un entorno cada vez más exigente y global.

