Lanza UANL estrategia de IA EsencIA

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentó EsencIA, su nueva estrategia integral de inteligencia artificial (IA), diseñada para transformar procesos académicos, administrativos y tecnológicos en toda la institución.

La estrategia permitirá transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, potenciar la investigación y la innovación, y fomentar valores de responsabilidad social y sustentabilidad en la universidad.

“Estamos conscientes de que la IA está cambiando radicalmente el rumbo actual de la sociedad y es por esto que la educación superior, un motor importante de desarrollo social, no puede quedar al margen de esta transformación y a través de nuestra institución asumimos el reto no solo de adaptarnos a estos cambios”, indicó Santos Guzmán, rector de la UANL.

Destacó que EsencIA busca adaptarse y liderar los cambios sociales impulsados por la IA, alineándose con la Visión Institucional 2040 y fundamentándose en valores como la excelencia académica, el humanismo y la responsabilidad social.

La estrategia se estructura en cinco ejes estratégicos que operativizan su implementación en diversas áreas de la UANL: transformación educativa con IA, fortalecimiento de la investigación e innovación, sostenibilidad inteligente en la gestión universitaria, IA con responsabilidad social, gobernanza en IA, con énfasis en ética y transparencia.

La consolidación de estos ejes permitirá la creación del AI HUB-UANL, un espacio de alto impacto en educación, investigación y vinculación social.

Este centro integrará: laboratorios especializados de IA, un centro de certificación, áreas de incubación y aceleración de proyectos y repositorios de datos, recursos y software.

Para garantizar que EsencIA tenga un alcance real y de largo plazo, el Secretario Académico, Jaime Castillo Elizondo, resaltó la colaboración entre la comunidad universitaria y aliados estratégicos como Microsoft, Huawei, AWS, Apple, Google y Meta.