Registra empleo de NL el peor mes de agosto desde 2003

Afectado por los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones de Estados Unidos y por la incertidumbre generada por la reforma al poder judicial, el empleo en Nuevo León registró en agosto su peor desempeño para este mes desde el 2003.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al cierre de agosto, la entidad tenía registrados un millón 946 mil 655 empleos formales, lo que implicó un alza de solamente 330 plazas respecto al mes previo o 0.02 por ciento.

Esta cantidad de nuevos empleos es la más baja que ha registrado la entidad para un mes de agosto desde el 2003, cuando registró una disminución de dos mil 244 plazas laborales.

En los últimos 22 años, el mes de agosto más débil en la generación de empleos había sido el del 2008, cuando se crearon mil 340 plazas, seguido del 2019, que registró un alza de mil 913 puestos laborales.

Comparado con los dos mil 905 empleos generados en julio, los 330 de agosto representan una caída de 88.64 por ciento; y en relación a los siete mil 233 creados en agosto del año pasado, la baja fue de 95.4 por ciento.

En el acumulado en los primeros ocho meses de este mes, la generación neta de nuevos empleos fue de 31 mil 430 plazas, lo que implica una baja de 58.5 por ciento respecto a los 75 mil 709 generados en el mismo periodo del año pasado.

“Qué pasó en Nuevo León con el empleo, la entidad está siendo afectada por los aranceles de Trump en Estados Unidos, por eso es que el empleo también ha disminuido tanto, ya que hay mucha incertidumbre”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

Destacó que además de los aranceles cree que una parte de la incertidumbre también está en qué viene hacia adelante con la reforma al poder judicial, con todos los cambios que ha habido últimamente.

“Con esto, bueno, pues está medio detenida la inversión extranjera directa y a la par se detiene también la contratación de personal en el sector formal”, indicó.

Para lo que resta del año, Siller consideró que el rubro del empleo ya alcanzó su punto más bajo o estamos alcanzando el punto más bajo, y que para finales del año por mi empezaba a repuntar el empleo en Nuevo León.

Por sectores, el de transformación registró un total de 663 mil 377 empleos, una baja de 0.16 por ciento o mil 79 respecto al mes previo; servicio a empresas reportó 390 mil 933 empleos, 0.37 por ciento o mil 450 menos que julio; construcción perdió 155 plazas en agosto, al registrar 180 mil 943 empleos; y transporte y comunicaciones reportó nueve empleos menos en el mes, al tener 170 mil 251 plazas laborales.

Por el lado contrario, los sectores que registraron un alza en empleos fue el de comercio, con mil 229 más plazas, para llegar a 386 mil 43 trabajos formales en agosto; servicios sociales y comunales reportó 126 mil 773 empleos, mil 650 más que en julio; el segmento agropecuario, industria eléctrica y la extractiva registraron 59, 57 y 18 más empleos en el mes, para llegar a 11 mil 466, 12 mil 377 y cuatro mil 492, respetivamente.