Nuevo León ocupa sexto sitio en gasto de energía eléctrica

Los hogares de Nuevo León se encuentran entre los que más gastan en energía eléctrica y combustibles a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 elaborada por el INEGI.

El estudio muestra que una familia en la entidad destinó en promedio 2 mil 819 pesos por trimestre (equivalente a 705 pesos mensuales) para cubrir su consumo energético, lo que colocó a Nuevo León en el sexto lugar nacional.

Tamaulipas, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Baja California encabezaron la lista, mientras que en el otro extremo se ubicaron Oaxaca y Chiapas con alrededor de 1,260 pesos trimestrales.

La posición alcanzada en 2024 representa el peor desempeño de Nuevo León desde que existen datos comparables.

En 2016, la Entidad ocupaba el tercer sitio en gasto de electricidad y combustibles, posición que repitió en 2018, mientras que en 2020 y 2022 bajó al cuarto lugar.

Aunque en términos reales el gasto energético de los hogares mexicanos disminuyó 7.2% entre 2022 y 2024, en Nuevo León la caída fue menor, de solo 3.6%. En contraste, si se compara con 2018, el gasto en la entidad muestra un incremento real de 3.7%, mientras que a nivel nacional se registró una reducción de 6.4%.

Según la encuesta, 96.1% de los hogares de Nuevo León reportaron algún gasto en energía, la proporción más baja de los últimos años, aunque lo destinado al rubro representó el 4.6% del total de su gasto, un nivel similar al destinado a vestido, calzado, limpieza y esparcimiento.

El rubro con mayor erogación en Nuevo León fue el correspondiente a la adquisición de autos con un promedio de 36 mil 540 pesos por trimestre.