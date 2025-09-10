Crecen compras a Pymes de Nuevo León a 2,057 mdd en tres años

Las acciones que 22 grandes empresas de Nuevo León (NL) llevan a cabo en las tres primeras generaciones del programa Más PyMex han dado como resultado que tan solo en el último año, un incremento en sus compras a Pymes de 520 millones de dólares (mdd).

De esta manera, informó Caintra, y sumando los resultados en adquisiciones a Pymes de 2022 a 2025, se registró un incremento acumulado de más de dos mil 57 mdd, con lo que el porcentaje de compras totales pasó de 35 a 39 por ciento en ese mismo periodo.

Recordó que el objetivo del programa es impulsar la participación de las Pymes en las cadenas de valor y respaldar su desarrollo, en el que grandes empresas de NL se comprometen a incrementar en 1 por ciento sus compras a proveedores locales.

Agregó que ese esfuerzo busca traducirse en mayores oportunidades de negocio, cadenas productivas más sólidas y una región mejor preparada para los retos y beneficios que ofrece la llegada de nuevas inversiones al estado y país.

Eduardo Coronado, líder del Programa Más PyMex, destacó la importancia de esta iniciativa que produce un efecto multiplicador que fortalece la movilidad social y transforma comunidades.

“Más allá de los números, lo más valioso es que cada compra adicional a una pyme permite impulsar a las pequeñas y medianas empresas para así fortalecer la movilidad social. Esos recursos se convierten en mejores salarios, en la posibilidad de que más jóvenes estudien, en el acceso a vivienda, salud y oportunidades que transforman comunidades enteras”, destacó.

Agradeció a las empresas que a lo largo de tres generaciones han respaldado esta iniciativa: Arca Continental, Autlán, Cemex, Clarios, Frisa, Metalsa, Protexa, Ragasa, Sigma, Ternium, Xignux, BAT, Berel, Alen, Coflex, Cuprum, Deacero, Heineken, Lamosa, Tec de Monterrey, Vitro y Whirpool.