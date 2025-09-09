Impulsa NL la economía circular con alianza entre ECOCE y SIMEPRODE

Nuevo León refuerza su compromiso con el medio ambiente mediante una nueva alianza entre el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) y la asociación civil ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial), con el fin de dar un nuevo impulso a la economía circular en la Entidad.

El acuerdo, firmado de forma virtual, se enfocará en aumentar la recuperación de residuos reciclables en el Área Metropolitana de Monterrey, sumando esfuerzos entre ciudadanía, industria y gobierno para evitar que materiales reutilizables terminen en rellenos sanitarios.

Además de la colaboración en infraestructura y acopio, el convenio incluye una serie de campañas de educación ambiental y fomento al consumo responsable.

Estas acciones se integrarán al programa Rutas Verdes de SIMEPRODE, ampliando su alcance y fomentando una cultura de separación de residuos desde hogares, escuelas y centros de trabajo.

“Esta alianza representa un paso firme hacia la corresponsabilidad ambiental entre ciudadanos, autoridades y la industria. Nuestro objetivo es que cada botella, lata o envase tenga una segunda vida útil”, afirmó Jorge Terrazas, director general de ECOCE.

Con 38 años de operación, SIMEPRODE se ha posicionado como referente nacional en manejo integral de residuos, operando uno de los rellenos sanitarios más grandes del país y aprovechando el biogás generado para producción energética. Atiende a más de cinco millones de personas en Monterrey y municipios cercanos.

Por su parte, ECOCE reúne a empresas comprometidas con la gestión responsable de residuos de envases y empaques, promoviendo la economía circular y el reciclaje postconsumo.

El convenio no solo busca mejorar la recuperación de materiales valorizables, sino también sentar las bases para políticas públicas más robustas que mantengan el valor de los recursos dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible.

Con esta alianza estratégica, Nuevo León da un paso sólido hacia un modelo más sustentable.