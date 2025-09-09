Demandan terrenos en Santa Catarina aún y con alza heredada por Tesla

La demanda de terrenos cercanos a lo que sería la planta de Tesla, en el Municipio de Santa Catarina, ha generado un alza en el precio, esto a pesar de que traen arrastrando un aumento de 40 por ciento que se dio poco después de marzo de 2023, cuando se dio el anuncio de que el fabricante de autos eléctricos vendría a Nuevo León (NL).

“Esos inmuebles aumentarán por su propia naturaleza, ya que la tendencia de un bien raíz es subir y más por la llegada de nuevas empresas que necesitan de varios inmuebles para poder establecerse aquí”, dijo Juan Manuel Escobedo Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey.

Recordó que por la especulación a raíz de la llegada de Tesla, los terrenos llegaron a cotizarse con precios 70 por ciento mayores, y cuando comenzó la incertidumbre de que no se concretaría el proyecto hubo una reducción para finalmente quedar con un incremento de 40 por ciento.

El directivo mencionó que la disponibilidad de tierra también influye en el precio del terreno.

En 2024 en naves industriales había dos por ciento de disponibilidad, y para el primer semestre de este 2025 hay cuatro por ciento y se espera que al cierre del año sea un poco mayor este índice, refirió Escobedo Garza.

La llegada de empresas a Santa Catarina ha sido continua, pues en este año arribó la nueva planta de Hengli, que fabricará cilindros hidráulicos para maquinaria especializada; en 2024 se dieron inversiones de Dayou Autoparts, de Corea, por 10 millones de dólares (mdd); AGP, de Perú, por 800 mdd; American Tubing, de Estados Unidos (EU); Noah Itech, de China, por 100 mdd; Vertiv, de EU, por 100 mdd.

También se han dado ampliaciones como la de KatCon, que invirtió 50 mdd; Coflex, 10 mdd; y Siemens, 50 mdd, en tanto, parques industriales como Martel III, VYNMSA, Finsa que tendrán algunas expansiones.

El directivo dijo que por Tesla las casas de la zona también agarraron plusvalía. Sin embargo, al planear y desarrollar un conjunto o colonia habitacional, la infraestructura que hay alrededor y los distintos servicios públicos que existen en la zona, influyen para que tenga plusvalía, o bien, la carencia de esos factores le generará minusvalía.