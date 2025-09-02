Construyen en NL 25,888 m2 de espacios comerciales

Durante los primeros seis meses del año, se encuentran en construcción proyectos del segmento comercial por un área total de 323 mil 600 metros cuadrados (m2), de los cuales 25 mil 888 m2 se desarrollan en Nuevo León, el equivalente al ocho por ciento del total, señaló la firma inmobiliaria CBRE.

“Al cierre del primer semestre del 2025, el pipeline de construcción se mantiene con más de 323 mil m2, y se estima que alrededor de seis proyectos puedan tener apertura al cierre de año, y se incorporen 140 mil m2 nuevos al inventario”, indicó la empresa.

Detalló que estos proyectos estarán bajo el segmento de centros de vida y usos mixtos, con una mayor oferta de entretenimiento, gastronomía y orientados en ser espacios de experiencia.

Sergio Reséndez, director de Colliers Monterrey, coincidió con CBRE al señalar que al cierre del primer semestre del año en la entidad el mercado comercial registró un incremento en el inventario de 26 mil m2.

Agregó que, en total, el sector registra un inventario total de cuatro millones 649 mil 757 m2 en un total de 604 plazas comerciales.

Indicó que el mayor inventario se registra en strip center con alrededor de 800 mil m2 de espacios, seguidos de centros comunitarios con poco menos de 800 mil m2, y centros regionales con cerca de 750 mil m2.

El experto explicó que el 17 por ciento del inventario está en Valle, el 14 por ciento en Guadalupe, el 12 por ciento en San Nicolás e igual porcentaje en Cumbres, Apodaca tiene el ocho por ciento, el corredor Garza Sada-Revolución el siete por ciento, junto con el de Escobedo.

“En cuanto a los edificios que se encuentran en planeación, se registraron 15 propiedades que suman 226 mil 612 m² que se podrían agregar al inventario durante el período 2025-2026”, dijo Reséndez.

CBRE dijo que la tasa de disponibilidad promedio dentro de los principales desarrolladores de centros comerciales se mantuvo a niveles del 6.5 por ciento y la demanda de espacios también se ha reflejado en los proyectos en construcción, como es el caso de un centro comercial en Los Cabos que, con un 86 por ciento en el avance de su construcción, ya registra el 98 por ciento en avance de arrendamiento y se estima su apertura al cierre del 2025.

Comentó que pese a que el Indicador de Confianza del Consumidor de Inegi se ubicó en 45.4 puntos en junio, esto como reflejo de la cautela por parte del consumidor ante el contexto internacional, no obstante se registró un incremento mensual en la misma encuesta sobre cómo consideran las familias que será su posición económica futura.

Agregó que, en términos generales, el sector de centros comerciales en México mantuvo un dinamismo constante durante el primer semestre de 2025, impulsado por la expansión de marcas internacionales, el avance de proyectos en construcción y una demanda sostenida de espacios comerciales.

“Las marcas internacionales han encontrado en México una buena aceptación por parte del consumidor, y en algunos casos lo consideran en su estrategia de expansión global como el mejor destino para su entrada en el mercado de Latinoamérica”, destacó.

Al cierre de julio de 2025, se registró la llegada de diez nuevas cadenas internacionales a México, cifra que superó el total anual del año 2024, cuando fueron nueve marcas,

En el contexto de las nuevas marcas presentadas en 2025, Estados Unidos y España destacaron por su significativa participación, con tres y dos marcas, respectivamente y el segmento de moda rápida y la ropa de diseñador experimentaron un aumento en su presencia, seguidos por marcas de moda deportiva, que actualmente perciben a México como un mercado en crecimiento.

“Con la llegada de nuevas marcas y el interés del consumidor por la experiencia de la tienda física, ya se prevén centros comerciales por desarrollarse del 2026 al 2028, los cuales planean construir en Los Cabos, Monterrey, Torreón, Mérida, Oaxaca y Ciudad de México”, añadió.