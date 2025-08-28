Destacan mipymes manufactureras de NL en creación de empleo

Durante los primeros siete meses de este año, las micro, pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero de Nuevo León destacaron en la creación de empleos comparadas con las de otras entidades del país, señaló la Caintra.

El organismo empresarial dijo que con base a las cifras del IMSS, estas empresas han generado mil 462 empleos, lo que contrasta con el desempeño del resto del país donde, sin considerar a Nuevo León, las mipymes manufactureras presentan una pérdida neta de 144 empleos en el mismo periodo.

“Los mil 462 empleos creados por las mipymes representan el 21 por ciento del total de empleos manufactureros generados en el estado, contribuyendo a los seis mil 809 puestos totales que posicionan a Nuevo León como líder nacional en este rubro”, comentó.

Destacó que las cifras revelan cómo las mipymes manufactureras del estado han logrado mantenerse como generadoras netas de empleo en un contexto de importantes retos económicos, consolidando así la fortaleza de la base industrial neolonesa.

“Sin embargo, no podemos abandonar a estas empresas en este entorno. Las mismas requieren del apoyo y soporte para mantener los empleos y repuntar su creación, por ello Caintra hace un llamado a las autoridades para implementar políticas y programas que fortalezcan a las mipymes manufactureras del estado, como acelerar los recursos de financiamiento en garantías y factoraje, así como reducir su carga administrativa”, añadió.

Lo anterior, se logró pese a que el número de empresas en la entidad al cierre de julio fue de 77 mil 98, lo cual implicó una baja de 841 unidades respecto al cierre del año pasado, cuando el IMSS reportó que en NL había 77 mil 939 empresas operando.

Además, es sobresaliente que las mipymes hayan logró un desempeño positivo en la creación de empleos en los primeros siete meses de año, ya que en el mismo periodo se perdieron 848 empresas de este tamaño, considerando a empresas que generan desde un empleos hasta 250, al pasar de 76 mil 742 en diciembre del 2024 a 75 mil 894 en julio pasado.

Durante el periodo en cuestión, el número de empresas que generaban un empleo pasó de 17 mil 276 en diciembre a 16 mil 877 en julio, 399 menos; las que generaban de dos a cinco empleos cerraron 375, para llegar a 28 mil 457.

Por su parte, las empresas que generaron de seis a 50 empleos sumaron en julio 26 mil 194, una baja de 124 respecto a las 26 mil 318 de diciembre pasado.

El organismo dijo que la segunda entidad que registró la mayor generación de empleo en el sector manufacturero en general en el periodo enero-julio de ese año fue Tamaulipas, con un total de seis mil 95 puestos de trabajo; seguido del Estado de México, con cinco mil 140 plazas; Querétaro, con cuatro mil 688; y Jalisco, con tres mil 683.