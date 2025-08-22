Perfilan construir 50% más estaciones de servicio en NL

Aún con la problemática que enfrentan las empresas del ramo gasolinero, confían en crecer con la construcción de 50 por ciento más de nuevas Estaciones de Servicio (ES) en Nuevo León (NL), en este año respecto a las que hicieron en 2024.

En los primeros seis meses del año en curso, estos negocios han enviado 15 solicitudes a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para la construcción, operación y mantenimiento de una ES para la venta de combustibles, cuando el año pasado en igual periodo fueron 10.

El Financiero publicó ayer que de acuerdo con César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, en el sector gasolinero existen prácticas de corrupción y sobrerregulación, y los problemas de abasto de gasolina se deben a la falta de almacenamiento, entre otros factores coyunturales.

De las 15 nuevas ES en NL se pretenden ubicar tres en Apodaca, cuatro en Escobedo, dos en Guadalupe, tres en Juárez, y una en los municipios de García, Santiago y Zuazua.

Con esa cifra, NL supera a Coahuila, en donde los empresarios gasolineros buscan abrir nueve nuevas ES, así como a Tamaulipas, que tendría seis nuevas gasolineras.

De las empresas que están tramitando su solicitud ante la ASEA, está Multiservicios Allende que proyecta tener una ES en Guadalupe con una capacidad nominal de almacenamiento de 160 mil litros distribuidos en un un tanque de 100 mil litros para gasolina Magna y otro de 60 mil litros para gasolina Premium.

Asimismo, Petromax proyecta una ES en Juárez, con un almacenamiento nominal de 240 mil litros distribuidos en un tanque de 40 mil litros para diésel, otro de 100 mil litros compartidos (40/60) para almacenar 40 mil litros de gasolina de 87 octanos y 60 mil litros de gasolina de 92 octanos, y el tercero será de 100 mil litros para gasolina de 87 octanos.

Esta misma empresa busca construir una nueva gasolinera en Apodaca, con una capacidad nominal de almacenamiento de 200 mil litros.

Algunas otras empresas que están apostando en tener nuevas ES en el estado son Gasorec Acapulco y Energéticos del Altiplano.