Inaugura CIMA nuevo CEDIS en la entidad

CIMA, conglomerado mexicano líder en sectores estratégicos, anunció la apertura de su nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Nuevo León.

Con una superficie de 2,600 m², este centro casi triplica la capacidad de almacenamiento de su infraestructura anterior en el mismo municipio, pasando de 150 a 566 toneladas, lo que representa un incremento del 277%.

Esta expansión estratégica permitirá a CIMA distribuir diariamente 50 rutas en todo el estado, mejorando la cobertura oportuna a los 51 municipios de Nuevo León.

La operación implementará una innovadora logística Just In Time que permite prescindir de cajas refrigeradas y utilizar exclusivamente cajas secas para el transporte, logrando un ahorro energético global del 30% en consumo de combustible y electricidad, como parte del compromiso de la compañía con un crecimiento sostenible.

Adicionalmente, como parte de su compromiso ambiental, el CEDIS de Nuevo León incorporará montacargas 100 por ciento eléctricos, sumándose a la iniciativa corporativa de reducir en un 2% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2026.

El centro optimizará el almacenamiento y la distribución de más de 5,200 toneladas anuales, incluyendo: 1,249 toneladas de despensas; 1,614 toneladas de insumos para comedores industriales; 2,351 toneladas de lunch y desayunos escolares fríos y 900 mil kilos de frutas y verduras frescas, beneficiando a productores locales y superando en un 56% la distribución del año anterior.

Las instalaciones incluyen cámaras de refrigeración con capacidad superior a las 70 toneladas de productos, garantizando la frescura y calidad en la entrega final, características que han distinguido todos los productos en la división de Alimentos de la empresa.

Este CEDIS representa un salto significativo en la infraestructura logística de CIMA en Nuevo León, donde ya contaba con un centro de 1,000 m². Con esta inauguración, CIMA reafirma su apuesta por la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible, pilares fundamentales para continuar impulsando el bienestar y desarrollo de México.