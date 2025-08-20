Baja BBVA a 0.85% comisión a pequeños comercios que acepten tarjeta

Como parte de las estrategias para impulsar el crecimiento de los pequeños comercios, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y BBVA México establecieron un acuerdo mediante el cual el banco comprará una comisión de 0.85 por ciento a los establecimientos que acepten pago con tarjeta.

El organismo destacó que esto es una tasa baja en comparación con la comisión promedio que se cobra al mercado que ronda entre el cuatro y cinco por ciento, estimulando así la inclusión financiera del canal de abasto tradicional, apoyando la digitalización de estos negocios y volverlos más competitivos.

Añadió que con el objetivo de acotar la brecha digital del sector, BBVA México ofrecerá becas para capacitación y certificación a través de la “Escuela ANPEC”, buscando mejorar sus condiciones de operación para que estos comerciantes accedan al uso de nuevas tecnologías y apoyen la gestión, organización de sus puntos de venta y brinden un mejor servicio a las familias mexicanas.

“Esta colaboración se da dentro de la coyuntura que vive la sociedad mexicana en este justo momento y que se exige reagrupar y unir fuerzas para defender nuestra economía, ya que nos llueve sobre mojado al golpearnos un día sí y el otro también”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

“La iniciativa privada, el gobierno, los distintos poderes de la República y la sociedad civil deben actuar al unísono en defensa de los intereses económicos de nuestro querido México”, agregó.