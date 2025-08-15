…Y en logística y abastecimiento fortalece su cadena de suministro

Además de su plan de expansión con 25 nuevas tiendas, The Home Depot México está destinando recursos para fortalecer su red logística, potenciar sus ventas en línea y desarrollar soluciones tecnológicas desde Monterrey para sus operaciones en Norteamérica.

En los últimos cinco años, la empresa ha invertido mil millones de pesos en la apertura deocho centros logísticos, desde Tijuana hasta Cancún, enfocados en el manejo de productos pesados y en reducir los tiempos de entrega.

“Si antes tardábamos casi una semana en entregar, ahora lo hacemos en 48 horas porque los envíos van directos del centro logístico al cliente”, explicó Roberto Riva Palacio, gerente de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos.

La compañía también abrió patios de materiales, como el inaugurado en San Nicolás, que descargan a las tiendas y permiten despachar directamente al consumidor.

De acuerdo con el directivo, en el ámbito digital, las visitas anuales a su tienda en línea pasaron de 60 millones a 250 millones, con un crecimiento de ventas online cinco veces mayor al de las ventas físicas. Lo que requiere de inversión en logística de última milla para cumplir plazos de entrega, factor que considera “la mejor carta de presentación” de la empresa.