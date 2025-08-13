Desaparecerá Julio Cepeda Gonzalitos

Julio Cepeda Jugueterías cerrará las puertas de su sucursal de Gonzalitos en 2026, la cual será demolida para dar paso a un desarrollo de usos mixtos.

“Nos da gusto informarles, que buscando fortalecer el crecimiento de nuestra empresa, la sucursal de Julio Cepeda Jugueterías Gonzalitos dejará de operar a partir del próximo año (2026)”, expresó Eugenio Cepeda, gerente de publicidad y marketing de la empresa, a través de un comunicado.

Esta medida corresponde a decisiones estratégicas que nos permitirán consolidar nuestros puntos de venta tanto a nivel local como nacional e impulsar la experiencia de compra en nuestra tienda en línea”.

Se espera que el desarrollo de usos mixtos incluya departamentos y comercio, el cual se conectará con Galerías Monterrey, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación.

Presuntamente la familia Montemayor fue la que compró el predio, quienes son conocidos por tener terrenos e inmuebles en diversas zonas de Monterrey, pero sobre todo en la zona Gonzalitos.

Además de tener otros negocios como el restaurante Sierra Madre y la bebida Agua de Piedra.

Mientras que Julio Cepeda destacó que actualmente tiene 43 tiendas físicas, venta al mayoreo y su negocio online.

El apoyo que hemos recibido de familias en toda la República Mexicana ha sido increíblemente valioso”, indicó el gerente.

Gracias a su confianza, nuestra operación ha logrado un crecimiento del 50 por ciento en la venta a través de nuestra tienda en línea oficial”.

En noviembre de 2024, El Financiero publicó una entrevista con Julio Cepeda, fundador del negocio homónimo, quien recordó los inicios de la empresa en 1954.

Mientras que en particular la sucursal de Gonzalitos arrancó operaciones en 1976.