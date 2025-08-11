Firma Nuevo León Memorándum de Entendimiento con Port Laredo, Texas y Green Corridors

En la firma participaron, el alcalde de Port Laredo, Texas, Víctor Treviño, el Director Ejecutivo de Green Corridors, Mitch Carlson y el Gobernador de NL.

Los gobiernos de Nuevo León (NL) y Texas firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) para establecer un marco general de colaboración a fin de establecer centros logísticos entre México y Estados Unidos (EU).

El convenio fue signado por el alcalde de Port Laredo, Texas, Víctor Treviño, el Director Ejecutivo de Green Corridors, Mitch Carlson y el Gobernador de NL, Samuel García.

En el evento realizado en Dolores, Ranch, el Mandatario estatal agradeció el apoyo de las autoridades estadounidenses en la apuesta para impulsar la zona fronteriza del Estado.

“El alcalde ha estado apostando por el Puente Colombia. Hoy se celebra el 34 aniversario del puente, imagínense, hace tres años solo teníamos 800 cruces, ahora tenemos 10 mil en tan solo tres años -sic-, pronto tendremos estos permisos, con más cruces y preveo que para 2030 que los cruces aumentarán a 20 mil”, señaló García Sepúlveda.

Por su parte, el alcalde de Port Laredo, Texas, dijo que tienen el significativo compromiso para convertir esta Aduana en uno de los principales cruces hacia EU.

“Este Memorándum expresa la intención de sus participantes de coordinar esfuerzos e intercambiar información sobre la planificación de infraestructura, facilitar el comercio y la cooperación en el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo de Green Corridors, entre otros”, detalló Treviño.

Tras la firma del documento, la comitiva hizo un recorrido en helicóptero por los desarrollos de Talise, Gateway Industrial Park y Proyectos de la TX 255.