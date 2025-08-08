Cesáreo Gámez: Es NL líder en ingresos

Nuevo León y Ciudad de México registraron el mayor ingreso promedio mensual por hogar, con 39 mil 011 y 36 mil 895 pesos, respectivamente.

En contraste, Guerrero y Chiapas presentaron los ingresos promedio más bajos, con 16 mil 183 y 13 mil 695 pesos mensuales.

Estos son algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, dada a conocer recientemente por el INEGI.

En 2024, el ingreso total promedio por hogar fue de 27 mil 307 pesos mensuales. Este se integró por el ingreso corriente, con un monto de 25 mil 955 pesos, y por percepciones financieras y de capital, con un valor de mil 352 pesos. El ingreso corriente promedio por hogar aumentó 10.6 por ciento respecto a 2022.

De los 25 mil 955 pesos mensuales del ingreso del hogar en 2024, 17 mil 033 pesos (65.6 por ciento) provinieron del ingreso por trabajo y 4 mil 600 pesos (17.7 por ciento), de transferencias como jubilaciones, becas y donativos.

Otros 3 mil 022 pesos (11.6 por ciento) se integraron por el costo estimado del alquiler de la vivienda. Finalmente, mil 278 pesos (4.9 por ciento) se generaron por la renta de la propiedad.

Pasando al caso de Nuevo León, en 2024, había 212 mil 676 establecimientos en los que laboraban 2 millones 162 mil 200 personas.

En el sector privado y en las empresas paraestatales operaban 181 mil 791 empresas en 2023. En estas laboraban un millón 925 mil 137 personas.

Predominaron las microempresas (que empleaban a 10 personas o menos), pues representaron 89.3 por ciento del total y brindaron trabajo a 21.7 por ciento del personal ocupado.

Por su parte, las unidades económicas grandes (que empleaban a más de 250 personas) representaron 0.6 por ciento del total. Estas dieron trabajo a 42.7 por ciento del personal ocupado y contribuyeron con 55.7 por ciento del valor agregado bruto total.

Las manufacturas fueron la actividad con la mayor aportación al valor agregado. Su participación aumentó 7.2 puntos porcentuales, al pasar de 40.0 por ciento en 2008 a 47.2 por ciento en 2023.

Entre 2018 y 2023, la fabricación de camiones y tractocamiones fue la actividad con mayor crecimiento en valor agregado censal bruto, con un aumento de 14 mil 546 millones de pesos.

Siguieron la fabricación de otras partes para vehículos automotrices y la fabricación de otros productos de hierro y acero, con incrementos de 14 mil 513 y 12 mil 508 millones de pesos, respectivamente.

Por primera vez, en la edición 2024 de los Censos Económicos, se preguntó si las unidades económicas usaban internet y tecnologías digitales.

Los datos revelaron que 74 mil 659 unidades emplearon internet para sus actividades. De estas, 56 mil 363 usaron herramientas digitales. Las más frecuentes fueron buscadores y repositorios, con 83.0 y 51.9 por ciento, respectivamente.

La participación de las unidades económicas formales disminuyó de 52.1 por ciento en 2018 a 47.9 por ciento en 2023. En contraste, las informales aumentaron de 47.9 a 52.1 por ciento en ese periodo.

El personal ocupado en unidades formales bajó 1.7 puntos porcentuales: pasó de 93.1 a 91.4 por ciento. En 2023, 98.1 por ciento del valor agregado bruto correspondió a unidades formales y 1.9 por ciento, a informales.

Crece actividad económica en NL

La actividad económica en el estado de Nuevo León creció 2.0 por ciento durante el primer trimestre del 2025, de acuerdo con información proporcionada por el INEGI.

La parte principal del crecimiento en la economía nuevoleonesa se dio en las actividades primarias, que incluyen agricultura y ganadería. Estas actividades crecieron 15.1 por ciento en el primer trimestre del año.

Las actividades secundarias, que incluyen la industria en todas sus manifestaciones, se incrementaron en 3.2 puntos porcentuales.

Las actividades terciarias, que incluyen el comercio y los servicios en general, crecieron 1.1 por ciento en el periodo en cuestión.

El autor es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.