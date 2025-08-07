Tiene CNBiogás nueva presidencia 2025-2029

Óscar Mendoza, director de la División Gas para México y Centroamérica de Gasoductos y Estaciones del Norte.

El Consejo Nacional de Biogás (CNBiogás) designó a Guillermo Gómez Herrera como presidente para el periodo 2025–2029.

Además, Óscar Mendoza, director de la División Gas para México y Centroamérica de Gasoductos y Estaciones del Norte (GENSA), fue nombrado tesorero de esta agrupación.

Los nombramietos llegan en un momento determinante para el sector: la reciente aprobación de la Ley de Biocombustibles ha abierto una ventana concreta para que el biogás deje de ser una energía potencial y comience a ocupar un lugar real en la matriz energética nacional.

Gómez Herrera, actual director general de Consultoría Sustentable G2H, asume el liderazgo con una visión centrada en profesionalizar al sector, generar condiciones propicias para la inversión y fortalecer su presencia en la conversación energética del País.

Su plan parte de una premisa clara: el biogás puede resolver de forma simultánea desafíos ambientales, sociales y económicos, pero para lograrlo, necesita estructura, representación y visibilidad.

El CNBiogás, fundado en 2018, reúne a más de 70 miembros de toda la cadena de valor: desde pequeñas y medianas empresas hasta asociaciones civiles, consultores, universidades e industrias.

Su función no es regulatoria, sino articuladora. Bajo esta lógica, la nueva presidencia busca consolidar al consejo como un espacio técnico, confiable y estratégico para el desarrollo del biogás en México.

La agenda 2025–2029 del CNBiogás está organizada en seis ejes que apuntan al fortalecimiento institucional, la formación técnica, la ejecución de proyectos piloto y la vinculación territorial.

Entre los objetivos más relevantes se encuentran: impulsar una estrategia nacional que impulse el posicionamiento a través de la educación para explicar, con claridad y evidencia, qué es el biogás y cuál es su valor energético, ambiental y económico.

Además, buscan ampliar las capacidades del sector a través de una plataforma educativa especializada, con diplomados, talleres y materiales técnicos abiertos, con una meta de al menos 3 mil personas capacitadas en los próximos 4 años.