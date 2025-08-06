Refrenda IP compromiso con la calidad del aire

Comprometido con Nuevo León y su gente, el sector empresarial ha invertido en mejoras sustanciales de equipamiento, infraestructura y procesos más sustentables que atienden a los estándares internacionales en la materia, señalaron organizaciones empresariales de la entidad.

“Este reto no se resuelve estigmatizando a quienes generan empleo y promueven la inversión, sino colaborando con responsabilidad y datos confiables”, señalaron los organismos.

“Estamos conscientes de la urgencia y el sector empresarial es y será parte de las soluciones”.

Entre las propuestas destacadas, las organizaciones plantearon la necesidad de:

Establecer mediciones rigurosas y transparentes sobre calidad del aire.

sobre calidad del aire. Promover espacios técnicos de diálogo entre los tres niveles de gobierno.

entre los tres niveles de gobierno. Evaluar la legislación vigente y adoptar mejores prácticas adaptadas al contexto local .

. Fortalecer la movilidad sustentable, el reciclaje, el uso de energías limpias y el control de emisiones.

Asimismo, pidieron garantizar mecanismos de información accesibles a la población y priorizar la corresponsabilidad y la prevención por encima de medidas punitivas.

“Hemos estado presentes en los momentos más críticos del estado —la inseguridad, la pandemia, la escasez de agua— y ante los nuevos desafíos ambientales, continuamos con la misma determinación para sumar esfuerzos que aseguren un equilibrio entre desarrollo económico y la protección ambiental.”, concluyeron.

El documento fue firmado por organismos como Caintra, Canaco Monterrey, Canadevi Nuevo León, Caprobi, Coparmex Nuevo León e Index Nuevo León.