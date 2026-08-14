‘El 65% de mi cuerpo estaba quemado’: Así fue el accidente aéreo que sufrió Travis Barker, de Blink-182

Cuando Travis Barker, baterista de Blink-182, regresaba a Los Ángeles, el avión en el que viajaba se incendió mientras avanzaba por la pista. En cuestión de segundos, el viaje se convirtió en una emergencia. El músico logró escapar de los restos del avión en llamas, pero ese fue apenas el inicio de una larga lucha por sobrevivir.

El accidente ocurrió en septiembre de 2008 y dejó al baterista con graves quemaduras y lesiones. Barker y su amigo Adam ‘DJ AM’ Goldstein fueron los únicos sobrevivientes de las seis personas que viajaban en el avión; los otros cuatro pasajeros fallecieron.

Casi 18 años después, Barker volvió a recordar aquel episodio en Travis Barker: Louder Than Fear, un nuevo documental en el que habla sobre el impacto que tuvo el accidente en su vida.

Travis Barker sufrió un accidente aéreo en el 2008 y logró sobrevivir tras escapar de las llamas. (Foto: AP)

¿Qué accidente tuvo Travis Barker? Así fue el accidente aéreo

Travis Barker y Adam Goldstein habían actuado en Carolina del Sur, y se preparaban para regresar a Los Ángeles. La noche del 19 de septiembre de 2008 abordaron un Learjet privado junto con el asistente de Barker, Chris Baker; su guardaespaldas, Charles Still, y los copilotos Sarah Lemmon y James Bland.

El avión recibió autorización para despegar poco antes de la medianoche. Mientras avanzaba por la pista, controladores y un testigo observaron chispas cerca de las ruedas. El jet no logró detenerse, salió de la pista y chocó contra estructuras del aeropuerto y una valla. La aeronave cruzó una carretera de cinco carriles antes de terminar en un montículo.

El impacto provocó un incendio que dejó cuatro personas muertas. Barker y DJ AM lograron escapar de los restos del avión en llamas, pero sufrieron quemaduras de tercer grado. Un testigo relató en entrevista con la revista People que vio a los dos hombres intentando apagar las llamas que cubrían sus cuerpos.

“Me dijeron que se deslizaron por el ala del avión. Estaban en estado de shock”, dijo el teniente Josh Shumpert, quien llegó al lugar de los hechos, de acuerdo con la publicación.

¿Qué le pasó a Travis Barker tras el accidente aéreo?

Después de escapar del avión, Barker fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus quemaduras. El músico pasó más de tres meses hospitalizado, periodo durante el cual enfrentó numerosas intervenciones quirúrgicas e injertos de piel.

En el documental, Barker recuerda que las consecuencias físicas fueron extensas: “Me rompí todas las costillas. Me fracturé la espalda en cuatro lugares diferentes... El 65% de mi cuerpo quedó quemado”. También explica que, durante la recuperación, los médicos llegaron a considerar la posibilidad de amputarle un pie debido a la falta de sangre y a la gravedad de las lesiones.

“Mi cerebro no funcionaba. Estaba tomando morfina y todo tipo de medicamentos, así que no comprendía la gravedad de la situación”, cuenta el baterista en su nuevo documental.

Barker también recuerda las molestias que experimentó durante su recuperación: “Tenía mucho dolor. No lograban controlarlo bien, así que estaba muy asustado”. El músico relató que se sometió a 27 cirugías, además de injertos de piel.

El accidente también tuvo consecuencias emocionales para Barker. La pérdida de sus amigos Charles Still y Chris Baker, a quienes consideraba personas muy cercanas, formó parte del trauma que tuvo que enfrentar después del siniestro.

¿Travis Barker volvió a subirse a un avión tras el accidente?

Después del accidente, Travis Barker dejó de volar y decidió hacerlo nuevamente hasta que comenzó una relación con Kourtney Kardashian, su actual esposa.

En el documental, Barker explica que recuperar la posibilidad de volar también estuvo relacionado con su deseo de no permitir que el miedo determinara su vida: “Tenía una fuerza interior que me impulsaba a no dejarme limitar por nada. Nada va a tener poder sobre mí”, afirma, y agrega que quería superar ese temor también por sus hijos.

En 2023, el músico reveló que ya había realizado 30 vuelos junto a la Kardashian y relacionó ese proceso con la posibilidad de volver a salir de gira con Blink-182. Sin embargo, reconoció que el miedo no desapareció por completo. “Sigo odiando volar”, escribió en una publicación en X.