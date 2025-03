Invierte Tyasa 450 mdd para cubrir mercado de NL y de todo el país

Tyasa, siderúrgica mexicana, invertirá 450 millones de dólares (mdd) en tres años para ampliar su capacidad productiva, generar empleos de calidad y ampliar sus mercados en Nuevo León (NL) y el resto del país, dijo Óscar Chahin, director general de la empresa.

“En total, la inversión es de 450 mdd, en un periodo de 3 años; esto incluye los 250 mdd para instalar un laminador de barras de acero especial que nos ayude a sustentar nuestra expansión en los mercados en onde queremos crecer como NL y el resto de México”, detalló el ejecutivo.

Detalló que “los otros 200 mdd son para … (crecer) nuestras líneas de galvanizado de alambre y todos los derivados que provienen de este producto, como el alambre de púas y las diferentes tipos de mallas que se utilizan en la industria agrícola”.

Entrevistado para El Financiero en el marco de la Expo Acero 2025, que organizó la Association For Iron and Steel Tecnologhy (AIST) Capítulo México, Chahin explicó que con estos recursos no solamente están expandiendo su capacidad, sino que también están diversificándose.

“Estas inversiones se van a realizar en Veracruz. Como sabes, nuestra sede está en Ixtaczoquitlán, cerca de Orizaba. Toda nuestra inversión está dirigida a esta región para atender el centro y sureste del país principalmente”, puntualizó.

Cabe recordar que México tiene un déficit comercial acerero, en donde destacan las importaciones de Estados Unidos (EU) y Asia.

En 2024, México tuvo un déficit comercial de acero con EU de 3 mil 892 mdd, lo que representó un aumento de 21 por ciento con respecto a 2022.

Debido a que México exportó menos acero a EU, a pesar de que la producción nacional creció.

Chahin destacó que las inversiones que están haciendo buscan atender principalmente al mercado nacional, con lo cual contribuirían a sustituir las exportaciones, tal como lo tiene planteado el Plan México.

“El objetivo principal siempre fue atender el mercado local. La industria automotriz en México es muy fuerte; hoy se importa muchísimo producto en diferentes acabados y diámetros de barra, y eso es lo que nosotros vamos a sustituir; aún hay un hueco muy grande de importaciones que vienen de EU, Canadá y Asia”, explicó el directivo.