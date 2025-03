Va Samuel por 1,000 mdd de inversiones europeas

Con el objetivo de consolidar el crecimiento de Nuevo León y al vez diversificar el perfil industrial de la entidad, Samuel García, Gobernador del Estado, iniciará hoy una gira por Europa con la meta de atraer inversiones por 1,000 millones de dólares (mdd).

En el evento El Nuevo León Informa, el Mandatario dijo que es muy importante que en NL seamos punta de lanza, seamos el ejemplo de qué se debe hacer en esta época de Trump y de aranceles.

“Qué beneficios le traerá NL esta gira por Europa, la primera es fortalecernos aún más, el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, ya nos dio crecimiento 30 años, qué sigue?, pues diversificar los mercados e ir por más tratados y más empresas.

“Hoy NL es primer lugar en Inversión Extranjera Directa, 70,000 mdd y estamos estimando en este viaje cerrar 1,000 mdd más”, señaló.

Agregó que la entidad debe pasar de ser un Estado industrial y manufacturero a lo que han llamado el Estado Industrial Volumen 2, que esté altamente integrado en el tema de tecnología automatización, robotización y o más bien en IA.

“La mayoría de las empresas con las que vamos a cerrar inversiones están concentradas en esos ejes y las gran noticia de esto es que está demostrado que los sueldos que pagan estas empresa son el doble de lo que la actual maquila tiene en México.

“El piso de sueldo que pagan estas empresas que vienen a NL es de 30 a 40 mil pesos mensuales, cuando hoy la maquila tradicional paga entre 15 y 20 mil pesos, entonces queremos traer a NL no solo más sueldos, sino mejores”, añadió.

Comentó que empresas como Volvo, como Lego, Siemens, Unilever, entre otras pues ya están en NL, quieren que sigan creciendo y que además las de NL como Arca, Femsa, Frisa, Cemex la gran noticia es que cada vez se expanden.

“Los países que vamos a visitar son Alemania, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Suecia y terminamos en Francia y los sectores a los que vamos a amarrar inversión son manufactura avanzada, tecnología, electromovilidad sostenible y logística”, indicó.

“Vamos a ver a Siemens, que tienen plantas aquí en NL y que acaban de inaugurar una planta en Mitras con una inversión de 1,100 millones de pesos (mdp), a ZF Group, ellos van a inaugurar un centro de investigación y desarrollo.

Comentó que Shneider Electric tiene cuatro plantas y justo lo que quieren ahora es fabricar tableros eléctricos para todo el continente, también se reunirán con Rhenus logistics, empresa enfocada en soluciones logísticas, todo lo que tiene que ver con carreteras, aduanas, importaciones y exportaciones

Kuka Robots será una empresa vienen a NL y va a tener también su centro de investigación y desarrollo dentro y fuera del PIIT. Asimismo, Daye, que produce herramientas eléctricas y viene con una inversión de 120 mdd para ampliar las plantas de NL.

Agregó que Barry Callebaut, una planta chocolatera que tiene su planta en Escobedo, también anuncia ampliaciones y por supuesto en Suecia se reunirán con Volvo, que ya arrancó su planta en NL, cuya inversión será de entre 700 y 1,000 mdd.

“Vamos a ir a platicar (con Volvo) en la parte del autotransporte de carga, que nos ayuden a hacer camiones suburbanos, pues Volvo va a tener en NL su distribución y dentro de los mil 500 camiones nuevos que llegan en los próximos meses, 200 son de Volvo hechos en NL”, destacó el funcionario.

“En Londres estaremos concretando con Unilever una inversión de entre 500 y 700 mdd, esta empresa es conocida por temas de maquillaje e higiene personal y con ArcelorMittal, que es una empresa que tiene mucho interés en venir a México, vamos a tener una reunión para todo el tema del acero que ahorita está en discusión con EU y sus aranceles”, dijo.

DESCARTA IMPACTO A NL POR ARANCELES

García dijo que afortunadamente el comunicado de la Casa Blanca sobre los aranceles que Trump anunció el miércoles a NL no lo afectan, porque exenta a quien exporta vía T-MEC y la entidad tiene la gran fortuna y la grana oportunidad que el 90 por ciento de las exportaciones son T-MEC y el 100 por ciento de los autos que exporta son T-MEC.

“Esa medida si va a afectar a otros estados que no están completamente integrados al T-MEC, pero en el caso de NL, al tener todo en origen y amparado T-MEC, el mismo comunicado es muy claro y detalla que los aranceles del 2 de abril no aplican al T-MEC Y en el tema automotriz si exportas vía T-MEC no habrá aranceles”, detalló.