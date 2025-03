Elevará CFE capacidad de generación eléctrica. -Sheinbaum

En su primera visita como Presidenta de México a un evento de trascendencia para la iniciativa privada regiomontana, como es la 81 Asamblea de Caintra Nuevo león, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante su gobierno la capacidad de generación eléctrica pasará de 356 a 413 terawatts hora (TWh).

“El objetivo es que entre 2024 y 2030 aumente la capacidad de generación de 356 TWh a 413 TWh, lo que representa un crecimiento de 16 por ciento”, señaló Sheinbaum durante el mensaje que dirigió a los socios del organismo que en su mayoría son PyMes.

Agregó que, “tenemos ya los proyectos este año, ya se están licitando los proyectos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y además son alrededor de 150 proyectos para fortalecer las líneas de transmisión en todo el país que ya inician también su licitación”.

Dijo que para este proyecto se ejecutará inversión pública, mixta y privada, mientras que para Pemex se comprometió a mantener la producción de barriles diarios.

“Hay un trabajo muy importante para Pemex, se va a mantener la producción en 1.8 millones de barriles diarios y también un esquema muy claro con las leyes que ya se aprobaron de inversión pública y de inversión mixta que nos permita seguir alcanzando esta meta.

“Con este término tenemos una economía fuerte que a nadie le quede la menor. Nuestra prosperidad aumentará con el incremento en inversión pública y privada, el fortalecimiento del Plan México, del bienestar del pueblo de México, las inversiones públicas que estamos planteando y el impulso a la inversión privada con certidumbre jurídica”.

“Esta fortaleza de la economía de México es algo que todos nos debemos de sentir orgullosos, no sólo es un logro del gobierno de México, sino de las y los mexicanos, estoy segura que frente a los retos nuevos vamos a salir adelante, porque estamos juntos y eso nos da una fortaleza enorme, México ha demostrado que frente a cualquier adversidad siempre hemos salido adelante”, explicó Sheinbaum

Por su parte, Jorge Santos Reyna, presidente entrante de Caintra NL, dijo que el organismo coincide con el plan económico de la Presidenta Sheinbaum, en donde debe promoverse el contenido nacional y regional, así como sustituir importaciones para fortalecer el mercado interno.

“Refrendamos el compromiso de la cámara con el Plan México, puesto que vemos, en éste, una respuesta para fortalecer y lograr una industria mexicana más competitiva y sostenible, que vaya más allá de coyunturas internacionales”, afirmó Santos Reyna.

Al respecto, Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, consideró que “en el nearshoring México seguirá jugando un papel dominante por dos razones que no cambian al margen de los aranceles, y es que Estados Unidos (EU) no tiene mano de obra ni la electricidad para absorber todas las empresas que quiere que vayan a su territorio, y eso, no lo van a cambiar en al menos 10 años”.

Agregó que “también las cuestiones de logística y proximidad de México con EU siguen jugando un papel importante, por lo que el nearshoring no terminará pronto”.

INICIARÁ CONSTRUCCIÓN DE TREN DE PASAJEROS SALTILLO-MTY-NVO LAREDO

Sheinbaum también anunció que en julio próximo arrancará ya la construcción del tren de pasajeros que va desde Saltillo a Nuevo Laredo, el cual pasará por Monterrey.

En julio de este año iniciamos la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Ya tenemos prácticamente el proyecto ejecutivo; por supuesto pasa por Monterrey y va a ser muy importante en términos de la movilidad y la integración de esta zona tan importante para el país”.- José Perales, Francisco Cepeda y Édgar Rivera