Perdería Monterrey oportunidades por rentas caras

Además de los problemas de energía eléctrica y la falta de agua, el mercado inmobiliario industrial de Monterrey enfrenta otro problema que le puede hacer perder oportunidades de nuevas inversiones y es lo caro que están las rentas de estos espacios, inclusive más altos que en algunas ciudades de Estados Unidos, señaló Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey.

“Lo que me preocupa es que ya el precio de renta en Monterrey está empezando a superar algunas ciudades de los Estados y entonces eso nos vuelve ya una plaza cara en donde ya no hace sentido el tratar de buscar el venirse a México y además ya se empiezan a presentar problemas serios en la mano de obra por la alta rotación o la escasez de la mano de obra”, detalló.

“Además de las rentas caras, el tema de infraestructura, de energía eléctrica y de agua, que es un tema que obviamente a todos preocupa, ya que se espera que este próximo verano va a ser otra vez muy caliente, y por lo tanto de una demanda de agua y energía eléctrica fuerte, entonces los signos no se ven muy positivos”, agregó.

Indicó que si sigue esta escalada de precios lo que va a suceder es que los clientes dejarán de venir y buscarán otras opciones más económicas en el propio país.

“Pero si siguen los aumentos y sale más barato rentar una nave en Estados Unidos para qué correr el riesgo de venir a México, mejor me voy a otros lugares, hay programas y ciudades en ese país que tienen incentivos muy fuertes para que las empresas se mantengan en ahí y contra eso no podemos competir como país, pues no tenemos para estar regalando dinero regalando terrenos, subsidiando a los desarrolladores, etcétera”.

Detalló que los precios de renta en que se cerró el 2022 fue entre los 0.50 a 0.52 dólares por pie cuadrado y hoy ya tenemos rentas de salida cuando menos hasta los 0.65 dólares por pie cuadrado, lo que implica alzas de entre 25 a 30 por ciento.

“Lo anterior, no es porque los desarrolladores quieran incrementar los precios, lo que pasa es que sus costos de construcción o de financiamiento son mucho más caro, ya que los materiales han estado subiendo, siguen sin ceder la inflación en el tema de la construcción, pues he subido alrededor de 18 o 20 por ciento, es mucho más alta que la inflación oficial”, explicó.

Al cierre del cuarto trimestre del 2023 el promedio ponderado de los precios de salida en renta fue de 6.38 dólares por m² al mes. Para naves clase A de 6.55 dólares por m² y para tipo B de 6.19 dólares por m², indicó.

Detalló que el rango de precio va de 5.60 a 7.65 dólares por m² mensuales en naves clase A, mientras que los precios en renta de naves Clase B, oscilan entre 5.00 y 7.53 dólares por m².

“Al inicio del año pasado el precio de renta que denominamos como shell, es decir, sin adaptaciones particulares que pudiera solicitar un cliente para una nave, estaba en el rango de 0.52 a 0.56 dólares por pie cuadrado al mes y actualmente el mínimo ya es 0.58 dólares y el máximo los he visto hasta en 0.64 dólares por pie cuadrado”, señaló Samuel González, analista de Cushman & Wakefield.

“Este es el precio de renta base, ahí todavía hay que agregarle los requerimientos que necesitan las empresas y cómo esto se lo van a agregar al precio, pues ahí se incrementa el precio final de renta”, agregó.

Resendez comentó que la demanda te permite seguir manteniendo esa alza de precios pero no es sostenible, ya que eventualmente se resquebrajará y lo que vamos a empezar a ver es que los clientes y los inversionistas prefieren mejor o irse a otra ciudad o permanecer en los Estados Unidos porque ya no es tan rentable venir a México.