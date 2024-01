Hace gobierno oficial estímulo fiscal para la electromovilidad

Debido a que el plan estatal de desarrollo 2022-2027 para Nuevo León (NL) buscar posicionar al estado como el líder de la industria inteligente dentro de los nuevos sectores económicos entre los cuales está la electromovilidad, el gobierno estatal concederá una reducción en el pago del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) de hasta 95 por ciento a las empresas armadoras conocidas como OEM que inviertan en dicho sector en la entidad.

Asimismo, los proveedores directos (TIER 1) de software, hardware o infraestructura y servicios tecnológicos, tendrán un descuento del 70 por ciento; los TIER 1 de autopartes y servicios no tecnológicos gozarán de una reducción del 50 por ciento, y para proveedores indirectos (TIER 2 y 3), será de 30 por ciento, publica el gobierno en el Periódico Oficial de NL.

Menciona que los sectores relacionados con tecnología e innovación son los de mayor valor agregado y los más dinámicos que han marcado el rumbo económico mundial en los últimos años, y dentro de los cuales los que se vinculan con la electromovilidad y componentes electrónicos tienen un alto potencial para la entidad.

El Acuerdo de Facilidades Administrativas en materia de inversión en el sector de la electromovilidad, establece requisitos para obtener los beneficios por parte de las personas morales, por lo que éstas deberán contar con un proyecto de inversión directa en ejecución en el estado en el sector de electromovilidad, cuyo monto no sea menor de 150 millones de dólares y que genere al menos 350 empleos directos.

Entre otros requisitos se pide hacer una solicitud de adhesión, estar inscrito ante el Registro Estatal de Contribuyentes con la obligación de presentar la declaración y pago definitivo mensual del impuesto, contar con domicilio registrado dentro del territorio de NL, no contar con créditos fiscales estatales no cubiertos a su cargo, estar al corriente con el pago de las contribuciones estatales y no gozar de alguna otra facilidad administrativa de las publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

El acuerdo también indica que la reducción será aplicable desde el momento de su autorización por parte de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y, máximo, hasta la vigencia del mismo que entró en vigor el primer día de enero de 2024 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.