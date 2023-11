“Tumba” AHMSA comercio de Monclova

Los problemas financieros por los que atraviesa Altos Hornos de México (AHMSA) desde hace varios meses, que la han llevado a suspender operaciones este año, han puesto en jaque al sector comercial de Monclova, al registrar una caída en sus ventas de hasta 40 por ciento.

Arturo Valdez Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Monclova, señaló que el sector está sufriendo los efectos económicos del paro de las operaciones de AHMSA.

“La acerera AHMSA está parada completamente desde enero, pues desde ese mes no está trabajando y claro que nos está pegando económicamente, porque ante esta situación la empresa no está pagando los sueldos a sus trabajadores y éstos no tienen liquidez para hacer compras en el sector comercial”, señaló.

“Al estar completamente parada la empresa dejaron de circular alrededor de 700 millones de pesos mensuales en la economía de Monclova y esto no está afectando de manera importante”, destacó.

“Ahora que la empresa detuvo sus operaciones, no hay movimiento de nada en sueldos, en pago a proveedores y en todo eso estamos hablando de 700 millones de pesos más o menos que sea la derrama que se dejó de recibir o qué se está dejando de recibir en Monclova mensualmente”, indicó.

Destacó que ante esta situación, el sector comercio de Monclova la está pasando algo mal, pero que están resistiendo, pero quienes están peor son los obreros, pues no se les ha pagado por varios meses, además están los proveedores a los que les quedaron debiendo una cantidad enorme de dinero.

“Lo anterior ha llevado a que las ventas del sector hayan bajado entre un 30 y un 40 por ciento, el porcentaje depende del giro de los negocios, pues a los de los alimentos prácticamente han salido ilesos de esta situación”, dijo el directivo.

Sin embargo, destacó que hay otros negocios en los que las caídas son mucho mayores, como los dedicados a las ventas de muebles, cuyas ventas han caído entre un 70 a un 80 por ciento, mientras que los del sector papelero la baja es de un 20 a un 30 por ciento.

“Hay negocios que pese a esta situación de AHMSA les ha ido muy bien, como son fruterías y productos de primera necesidad, como alimentos, que son productos que se tienen que consumir”, detalló.

Agregó que debido a la baja en las ventas, algunos negocios han tenido que despedir empleados, algunos a uno, otros a dos, todo dependiendo del tamaño del negocio.

“Aquí estamos, tratando de reducir los gastos fijos, de ahorrar lo más que se pueda y hemos sabido de reajustes de personal, algunos negocios han despedido a uno o dos empleados por esta situación, dependiendo de cuántas personas tienen”, indicó.

Valdez dijo que no saben nada sobre cuando vaya a terminar esta situación, ya que hay una total incertidumbre al respecto por parte de las cámaras empresariales, la empresa y el gobierno federal, pues no hay inversionistas o no los conocemos que estén interesados en la empresa.

“Hasta el momento ha cerrado uno que otro negocio, pero como quiera hay economía aquí en Monclova, no estamos totalmente parados, pues están las armadoras de carros de ferrocarril que han apoyado a la economía local y nos han salvado, porque se ha mentido esta actividad muy fuerte aquí, ellos nos dan un respiro, y seguimos trabajando, pero si hay peligro de que si sigue esta situación puedan cerrar más negocios”.