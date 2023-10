Enfrentarían empresas peligrosa combinación digital

Al combinarse el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de los hackers, con la falta de conciencia de las empresas para tomar una protección que prevenga ataques cibernéticos, en México se estaría dando una situación peligrosa que detonaría un mayor riesgo para éstas y personas usuarias de lo digital, dijeron especialistas.

Rafael Aguirre, asesor de la Unidad de Ciberseguridad de Vivaro Telecom, dijo que con la IA los ataques cibernéticos se van a exponenciar y los hackers podrán llegar a más lugares y ser más eficientes para seleccionar los objetivos, así como para implementar los ataques y determinar en dónde sí pueden funcionar y consumarlos con éxito.

Y aunque por el lado de los fabricantes de equipos, herramientas y soluciones digitales también podrán hacer uso de la IA para frenar esos posibles ataques ofreciendo una mayor protección, está la falta de concientización de las empresas y personas en el tema de la ciberseguridad.

“Creo que aún no estamos en un punto adecuado para que las empresas estén como muy claras de lo que puede suceder en caso de un ciberataque”, indicó en un panel de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) Noreste.

Para Eduardo Zamora, director general de Fortinet, tener conciencia conducirá a una cultura de ciberseguridad, pero lamentablemente no la hay en México.

“Es más, tenemos una cultura de anti ciberseguridad porque decimos: ´a mí no me va a pasar, a mí no me atacan´”, indicó el especialista.

Aguirre señaló que en México desafortunadamente hay dos maneras para que las empresas tomen la decisión de invertir en seguridad cibernética, una es porque las compañías que son sus clientes lo exigen y la otra es que cuando sufren un ataque.

Zamora comentó que el cibercrimen existe y son organizaciones que se dedican a atacar y a mover dinero, y se estima que movilizan cerca de siete trillones de dólares a nivel mundial y para 2025 serán cerca de 10 trillones de dólares.

Por su parte, Mathieu Gragnon, miembro del Consejo del Clúster de Ciberseguridad en Canadá, dijo que las Pymes están igual de expuestas que las grandes, pero sin tener el mismo presupuesto para prepararse y protegerse de un ciberataque.

En otro punto, Zamora señaló que la falta de conciencia sobre la ciberseguridad genera un déficit de talentos en este tema.

Indicó que a nivel mundial hay un faltante de 3.5 millones de personas, y de ese total en Latinoamérica son 600 mil, y de éstos el 15 por ciento le toca a México.

“¿Cómo vamos a tener personas preparadas en ciberseguridad si no creemos que esto es una realidad?”, enfatizó el directivo.