Registra NL 818 mil personas con rezago educativo

Aunque Nuevo León (NL) es el segundo Estado con menor tasa de población con rezago educativo, la entidad registró en 2022 a 818 mil 700 personas en esta situación, indica un análisis de Coparmex Nuevo León, con datos de CONEVAL.

El estudio advierte que el 13.5 por ciento de la población en NL padece rezago educativo, y en ese mismo nivel está Coahuila, y solo la Ciudad de México (CDMX)registró en 2022 una inferior, de 9.7 por ciento.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, expresó su preocupación del retroceso que registra el País en el tema educativo, al señalar que el capital humano es fundamental para elevar la competitividad del país.

“No podemos aspirar a un desarrollo inclusivo si la población no tiene acceso a una educación de calidad internacional. Sin educación, no hay productividad, no hay competitividad, no hay innovación, no hay desarrollo cultural ni artístico”, advirtió.

Aunque NL registra una de las menores tasas, preocupa que más de 800 mil personas padezcan rezago educativo, manifestó.

“La falta de educación condena a la pobreza, a la oportunidad de crecer y mejorar su bienestar económico y social”, agregó Carrillo López.

A nivel nacional, la tasa de población con rezago educativo en 2022 fue de 19.4 por ciento, lo que significa que 25.1 millones de personas están en esa situación.

De acuerdo a CONEVAL, una persona tiene rezago educativo cuando tiene de 3 a 15 años y no cuenta con la educación obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. También si nació a partir del año 1998 y no ha terminado la educación obligatoria (media superior), o nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatorio vigente en el momento en que debía haberlo cursado (primaria completa).

En 2022, NL registró una tasa de población con rezago educativo inferior a la del 2020, la cual era de 14.4 por ciento, pero ligeramente superior a la del 2018, de 13.4 por ciento, previo a la pandemia.

El estado no solo no tiene una menor tasa de población con rezago educativo que la del promedio del país, sino que el impacto negativo de la pandemia en esta materia fue en menor grado.

En 2020, México registró una tasa de población con rezago educativo de 19.2 por ciento y en 2018 de 19 por ciento, es decir, que ha empeorado.

Los estados con peor rezago educativo son los más pobres del país Chiapas, 31.1 por ciento; Oaxaca, 29.1 por ciento; Michoacán, 28.9 por ciento y Guerrero, 28.8 por ciento, entre otros.