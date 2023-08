Desaparición de mujeres en Monterrey: Buscan a Diana Cristina y sus 2 hijas en NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda de Diana Cristina Becerra Peña y sus dos hijas menores de edad, quienes se encuentran desaparecidas desde el pasado 19 de agosto.

De acuerdo con el documento, la mujer de 30 años fue vista por última vez en el Centro de Monterrey, acompañada de sus hijas, identificadas como Madelein Trejo Becerra, de 5 años de edad, y Mia Aislim Trejo Becerra, de 6 años.

Diana tiene el cabello lacio de color negro y al hombro; es de tez morena y tiene los ojos color cafés oscuros; mide 1.67 metros y es de complexión delgada. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Mary Monroy”.

Ficha de búsqueda de Diana Cristina Becerra Peña.

Madre de Diana pide ayuda para localizarla

María Cristina Peña Vázquez, madre de Diana Cristina ha pedido ayuda a las autoridades para acelerar la búsqueda de su hija y sus nietas, quienes este viernes cumplen seis días desaparecidas.

“Yo hablé con ella por última vez el viernes (18 de agosto), el sábado ella iba a venir a mi casa a recoger un tarjetero que se le había quedado aquí, le marqué, pero ya no la localicé, tenía apagado el teléfono”, dijo en entrevista televisiva María Cristina.

Asimismo, la señora aseguró que su hija Diana Cristina le dio a su niñera un número de emergencia “por si ya no regreso”.

“Mi hijo (hermano de Diana) me dijo que la niñera de Diana le había hablado, que según le dio el número por si ya no regresaba, a lo mejor presentía que algo le iba a pasar, no entiendo por qué dijo eso”, dijo María Cristina a TeleDiario.

¿Tienes información sobre Diana Cristina Becerra Peña?

Para cualquier información sobre Diana Cristina Becerra Peña o sobre el paradero de otra persona desaparecida, puedes comunicarte a los teléfonos 81-2020-4411, así como el correo aei.gebi@fiscalianl.gob.mx.

También: ciberpol.fc.ssp@nuevoleon.gob.mx; comisiondebusqueda@nuevoleon.gob.mx; y los teléfonos 81-1990-3873 y 81-2033-2656.