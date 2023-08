Demandarán regios 35,000 créditos hipotecarios este año

El sector de vivienda popular y tradicional en Nuevo León ha registrado un sólido desempeño lo que ha generado problemas de abasto y además se estima que la entidad encabezará la demanda de créditos hipotecarios para la compra de vivienda nueva este año, con 35 mil 214.

Proyecciones de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) señalan que lo anterior significa que la entidad participará con el 13 por ciento de la demanda total nacional que será de 270 mil 587 créditos, incluso se ubicaría por encima de la Ciudad de México, donde se espera se logren colocar poco más de 32 mil créditos.

El reporte de la SHF prevé que el 72 por ciento de los trabajadores que soliciten un préstamo para la adquisición de un inmueble habitacional en la zona metropolitana de Monterrey lo hará a través del Infonavit y el 25 por ciento solicitaría un crédito bancario.

Sin embargo, la demanda de estos créditos para vivienda queda muy por encima de las unidades que se produjeron al cierre del primer semestre de este año, que es de solo 10 mil 230, que de continuar con esta tendencia, el mercado sólo cubriría alrededor de 20 mil 400 casas.

Así, estas proyecciones se dan en un ambiente en que especialistas del sector señalan que el sector de la vivienda está registrando un déficit, pues los desarrolladores pueden cubrir la demanda de ésta.

“Tenemos un déficit brutal en temas de vivienda y ese puede ser un factor negativo hacia nuestra región y no porque los desarrollos no lo quieren hacer, simplemente que no está habiendo autorizaciones en temas de materia y nuevos desarrollos”, comentó Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey

Destacó que reportes de la Canadevi indican que la vivienda económica, que es la que necesitan los trabajadores de la industria, es la que tuvo la repercusión más fuerte en la escasez porque no hay forma de hacer una casa económica con los precios tan altos de tierra, de infraestructura y de precios de los materiales.

Ignacio Torres, director general de la consultora 4S Real Estate, comentó que la relocalización de las empresas aumentará de manera importante la demanda de servicios, entre ellos el de un lugar dónde vivir, lo que podría volverse un problema porque el inventario actual en el estado sólo alcanza para cubrir los siguientes 12 o 18 meses.

Esto se debe, en parte, a la falta de permisos estatales pues argumentan que la infraestructura de Agua y Drenaje es insuficiente, dijo.

Otros de los indicadores donde el Estado se ubica en el top five, es en la compra de vivienda usada, en donde se espera ocupe la cuarta posición con 13 mil 855 créditos colocados, tanto por la banca como los que ofrecen las dependencias federales.

En este sentido, Jorge Paredes, director de Realty World México, comentó que ante la fuerte demanda de vivienda popular, los desarrolladores no se dan abasto para cubrir ésta, por lo que la compra de vivienda usada está teniendo un desempeño positivo.

“Consideramos que la demanda de vivienda va a seguir creciendo en el Estado y estamos en una situación de privilegio con el resto del país en virtud de la llegada de inversión extranjera directa, lo que ha favorecido el aumento de la demanda de vivienda, tanto nueva como usada”, señaló.

Respecto a créditos para el mejoramiento de la vivienda, el Estado continúa cayendo en la tabla nacional, pues apenas aparece con 13 mil solicitudes, ocupando el lugar número 14, muy por debajo de la Ciudad de México, que estaría colocando más de 59 mil 400 créditos.