Participan Gruma y Banorte en la iniciativa ‘La Fuerza de los 100,000 en las Américas’

La Embajada de los Estados Unidos en México, Fundación Banorte, Fundación Gruma, y representantes de instituciones de educación superior participaron en un evento híbrido para abordar el impacto de las alianzas bajo la iniciativa ‘La Fuerza de los 100,000 en las Américas’ y los intercambios académicos entre México y los Estados Unidos.

Fundación Gruma y Fundación Banorte se unieron a la Embajada de los Estados Unidos en México, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos y Partners of the Americas, para trabajar juntos con el fin de aumentar el acceso a innovadores e inclusivos intercambios de estudiantes y programas de formación.

Mediante esta colaboración se crearon once nuevas alianzas 100K Strong entre universidades mexicanas y estadounidenses y cerca de 300 estudiantes y profesores adquirieron habilidades técnicas, lingüísticas e interculturales en las áreas de inclusión financiera, emprendimiento, sostenibilidad agrícola, conservación de recursos naturales y administración de empresas.

Agregaron que México se ha convertido en un país líder regional en la iniciativa educativa 100K Strong con 130 alianzas entre universidades y colegios en 29 estados de Estados Unidos y 23 de México, impactando así a dos mil 100 estudiantes y profesores.

“El Fondo de Innovación de la Fuerza de los 100,000 en las Américas ilustra lo que podemos lograr cuando mexicanos y estadounidenses unimos esfuerzos e invertimos en el talento y el potencial de nuestra gente a través de los intercambios educativos”, dijo Ken Salazar, embajador de EU en México.

El funcionario agradeció a las fundaciones Gruma y Banorte por su compromiso en esta exitosa iniciativa que fomenta el liderazgo y el trabajo de sus estudiantes, docentes e instituciones académicas para transformar sus retos comunes en oportunidades compartidas en educación internacional y que sigan construyendo su futuro y el de América del Norte.

Carlos Hank González, Presidente de Banorte, mencionó que “hoy, mientras somos testigos de la culminación de tres años de colaboración, investigación y dedicación en temas como la inclusión financiera y económica, celebremos los grandes logros que han sido posibles gracias a los esfuerzos conjuntos de todos nosotros”.

En el marco del Reto Bicentenario 200 para la Educación, nos unimos a este increíble programa y nos complace haber contribuido juntos al compromiso de la Embajada de los Estados Unidos en México de promover la educación.

Juan González Moreno, presidente de Gruma, destacó que “en Gruma nos congratulamos por los logros alcanzados del Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas porque está en línea con la visión y compromiso de nuestra empresa de impulsar investigaciones que mejoren la agricultura sustentable y el desarrollo del campo a nivel global, y en particular en Estados Unidos”.