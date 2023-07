Ahuyentarían inversiones altos precios de renta

La llegada de empresas extranjeras a Nuevo León (NL) ha provocado que los precios de renta de las naves y espacios industriales aumenten de manera desproporcionada, lo que ahuyentaría el arribo de nuevas inversiones, señaló Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey

“Si crees que la inflación nos parece alta y está entre nueve y 10 por ciento, el sector inmobiliario ha tenido una inflación en la renta del 30 al 35 por ciento, según el rubro que se vea, pero estos incrementos son únicamente por temas de especulación, en realidad no son temas de marcado”, detalló.

“Al cliente si le parece muy caro la renta se va a ir a otra parte y ya lo está haciendo, se va a ir a Coahuila, a Tamaulipas, a Durango, a San Luis Potosí, se va a ir a otro estado por una expectativa de una inflación virtual y ficticia de que vale más la tierra y ésta tiene un valor pero está sujeto a las reglas del mercado”, agregó.

El especialista indicó que los precios de la tierra han crecido alrededor de un 20 por ciento, en el tema de las rentas han aumentado cerca de un 25 por ciento, los precios de construcción han subido alrededor de un 40 por ciento, entonces por todos los rubros han estado aumentando los valores, lo que impacta al alza su precio.

“Nos preocupa que hoy rentar una nave en Monterrey es más caro que hacerlo en Estados Unidos, entonces ya empezó a no tener sentido esta diferencia por lo que la empresa dice mejor me quedo en Estados Unidos, además de que la mano de obra en México ya no es tan barata como antes”, indicó.

Dado lo anterior, las empresas ya están haciendo análisis mucho más profundos para decidir dónde colocar su planta, pues a finales del año pasado se les hizo una propuesta de renta y tres meses después cuando vienen para seguir con su plan se llevan la sorpresa de que la renta es más cara y eso les molesta mucho a los empresarios.

“Los desarrolladores están aumentando los precios pero esto es una locura, no puedes aumentar tanto en tan poco tiempo, no están aumentando la renta en tres o cuatro por ciento, son aumentos considerables, por lo que al pedir la aprobación se les niega.

“Creo que esta estrategia de incrementar los precios muy seguido y en niveles importantes va a perjudicar al mercado, ya que al aumentar los precios va a bajar la demanda y por obvias razones va a llegar un momento donde no seamos competitivos en Nuevo León”, destacó.

Agregó que ante los altos costos que se está registrando en el sector de vivienda, en el corto plazo de va a tener un problema muy grave en este segmento.

“La vivienda ha tenido impactos muy relacionados también al precio de los materiales, la inflación, el precio de los créditos hipotecarios por el tema de alzas de tasas y pues lo que va a pasar es que ahora vamos a tener un problema serio este sector”, indicó.

En relación a las plazas comerciales, Resendez comentó que el segmento viene de una caída fuerte por la pandemia y trata de recuperarse, pero si tratan de aumentar los precios de más la gente va a dejar de comprar, va a dejar de consumir y eso es perjudicial para todo el mundo.

Indicó que llegará el momento en que no se puedan sostener estos precios y tendrán que bajar, y puso como ejemplo a Saltillo que se ha visto beneficiado gracias a este problema en Monterrey, ya que las empresas prefieren irse a una hora más de distancia pero pagar un precio más competitivo.

Señaló que en Coahuila, Torreón y en Tamaulipas, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo son más económicos que Monterrey por lo que las empresas deciden instalarse en estas ciudades.

“Los empresarios están viendo factores tan críticos que antes no veían, y es precisamente cuando los precios empiezan a encarecerse y ese para mi gusto puede ser algo malo para el área metropolitana de Monterrey, que nos convirtamos en una ciudad tan cara que ya no sea conveniente y no sea atractivo venirse para acá”, concluyó.