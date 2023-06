Construyen nuevo gasoducto que pasa por la Presa La Libertad

Toda vez que el tema de la tenencia de la tierra de los terrenos de la Presa La Libertad quedó resuelto, Sempra Infraestructura comenzó los trabajos de un nuevo gasoducto que va paralelo al actual de Los Ramones, pero de mayor espesor, mediante una inversión de mil millones de pesos.

“La obra consiste en un gasoducto paralelo al actual nada más que de mayor espesor para que pueda resistir las cargas de la presión del agua que va a haber encima cuando la presa esté llena”, dijo Juan Ignacio Barragán Villarreal.

El director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) señaló que el gasoducto Los Ramones que atraviesa el vaso de la presa quedaría listo en diciembre de este año, y será para esa fecha que se pueda acumular un gran volumen de agua.

“Ese gasoducto no estaba previsto en el proyecto original de la presa que a nosotros nos heredaron, se pensaba que se iba a poder dejar el gasoducto actual, pero eso no puede suceder porque ese gasoducto, con la presión del agua, se reventaría, y no solamente generaría una contaminación tremenda en la presa, sino además dejaríamos sin gas a todo el Bajío”, explicó.

Agregó que se trata de un gasoducto que está lastrado, es decir, que tiene peso encima para que no flote.

Barragán consideró que los trabajos del gasoducto no van a retrasar las obras, las cuales llevan un avance físico global de 54.6 por ciento y que para finales de julio podrían hacer el cierre hidráulico de la presa.