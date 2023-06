Requieren empresas técnicos, no universitarios: Manpower

Actualmente en México hay una sólida oferta de personas con estudios universitarios, pero un déficit de técnicos, por lo que las escuelas deberían impulsar la formación de éstos, que son los que necesitan las empresas, señalaron especialistas en su participación en el webinar “Educación y empleabilidad” principales desafíos.

En el evento, organizado por la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial, Alberto Alesi, director general México, el Caribe y Centroamérica de ManpowerGroup, dijo que la empleabilidad en México es un tema importantísimo, pues varios de sus estudios han arrojado la cifra más alta de escasez de talento en los últimos 16 años.

“Lo que estamos viendo es que necesitamos menos personal con carreras universitarias, eso es un hecho, ya no estamos de alguna manera demandando tantos puestos en materias digamos de administración, abogacía, etcétera, es decir, carrera universitaria pero lo que sí estamos de alguna forma habido de conseguir es personal técnico y ahí es donde vemos el principal desafío”, indicó.

“Soy una convencida de que lo que necesitamos en este país es habilidades técnicas y no universitarios, y tenemos que cambiar la cultura de este país para que la gente lo acepte”, señaló Nora Villafuerte, directora del Proyecto de Iniciativa por los Jóvenes y Formación Dual de Nestlé.

Alesi dijo que para tener el personal técnico que requiere una empresa, se deben de hacer alianzas entre éstas y el sistema educativo nacional, para que no solamente capaciten a su personal actual, sino también desarrollar a nuevos técnicos que serían los que contratarían las empresas, que es donde ven el principal desafío.

“Las carreras técnicas hoy por hoy son la más demandadas, son carreras que se pueden realizar en muy corto tiempo y parte de las certificaciones del conocimiento técnico que necesitamos también en áreas como tecnologías de la información, ya no son necesario estudios universitarios, ya vemos cada día más cursos cortos de dos a tres meses”, agregó.

“La brecha entre lo que se está enseñando en la escuela y lo que se debe aplicar en el día a día en los trabajos está ahí, no se ha logrado por más que haya habido una cantidad de esfuerzos no solo del gobierno sino también de muchos otros sectores, para que se modernicen los planes de educación, para que se cambie la curricular de educación, pues los jóvenes siguen sin aprender lo que deben de hacer, llegan a la empresa y no tienen ni las habilidades necesarias básicas mínimas para poder contratarse”, indicó Villafuerte.

Fernanda Zenizo, directora general de Intelab, comentó que el tema de educación técnica es muy importante, sobre todo ahora que se viene el tema del nearshoring y toda esta inversión que queremos captar de Estados Unidos y que no se está logrando.

Nuevo León no está exento de esta situación, pues de acuerdo a la Caintra el principal obstáculo que enfrentaron las empresas en marzo para lograr un mejor desempeño, fue la escasez de personal capacitado, pues el 43.8 por ciento de las empresas consultadas así lo estipuló.

Ante esta situación y los retos que representan la llegada de nuevas inversiones a la entidad como consecuencia del nearshoring, Caintra posicionó el desarrollo de personal técnico capacitado como una de sus prioridades.

De acuerdo al sitio de internet Data México, en el periodo del 2020-2021 en Nuevo León hubo 23 mil 420 egresados de las diferentes universidades de la entidad, de lo que solamente mil 228 fueron técnicos, es decir, poco más del cinco por ciento del total.

Data México señala que los campos de estudio con mayor número de egresados en el período escolar 2020-2021 en Nuevo León fueron ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química y profesiones afines (16.3 por ciento, tres mil 820 egresados), administración y gestión (14.8 por ciento, tres mil 466 egresados) y negocios y contabilidad (12.5 por ciento, dos mil 922 egresados).

Las carreras que destacaron en Nuevo León por tener mayor número de egresados fueron licenciatura en derecho (mil 589), licenciatura en administración (mil 236) y licenciatura en contador público (mil 54).