Miguel Moreno Tripp: ¿Por qué la inflación no cede?

Este pasado 9 de mayo, John C. Williams Presidente del FED de Nueva York, dio un discurso en el Economic Club of New York un tanto peculiar al tratar de hacerlo alegórico a Star Wars por ser mayo.

Más allá de la forma, el importante fondo es que considera que la inflación todavía está demasiado alta. Como hemos comentado en otras ocasiones, a quienes les pega más es a las personas más necesitadas, ya que lo poco que pueden guardar para adquirir un bien necesario, pierde poder adquisitivo y nunca lo alcanzan a comprar. Como si estuvieran atrapados en ese tipo de películas que el protagonista despierta en el mismo día, o con las mismas circunstancias: una pesadilla. Ojalá y fuéramos más empáticos con las personas con necesidades (no solo en navidad para sentirnos bien).

Mencionó que “En junio pasado, la inflación se disparó a un máximo de 40 años al 7% (índice de precios de gastos de consumo personal) … aunque se ha moderado al 4.2% debido a una disminución de la energía … pero es todavía más del doble del objetivo a largo plazo del 2%.

… las expectativas de inflación a corto y mediano plazo aumentaron durante la pandemia, pero, según la Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed … las expectativas a tres años han vuelto a un nivel casi idéntico a su promedio entre 2014 y 2020. Aunque las expectativas de inflación a un año de la encuesta siguen siendo elevadas, han disminuido considerablemente desde el nivel máximo alcanzado en junio de 2022.

… Hasta ahora, la inflación ha disminuido en muchas categorías de productos básicos y bienes, que tienden a ser más sensibles a los aumentos de las tasas de interés.

… las cadenas de suministro, que se vieron gravemente afectadas durante la pandemia, han mejorado considerablemente [de hecho] las presiones en la cadena de suministro ahora están algo más bajas de lo normal [¿Nearshoring?]

…hay cierta moderación en la inflación de las rentas de viviendas … los nuevos alquileres han mostrado incrementos más lentos, lo que reducirá la inflación de vivienda en próximos meses … la inflación de la vivienda ha sido un importante factor del aumento de la inflación.

… el área más persistente de la inflación está en los servicios básicos -excluyendo vivienda-, que ha estado rondando el 4.5% desde agosto pasado. Esto se debe a un desequilibrio continuo entre la oferta y la demanda, y tomará más tiempo reducirlo”.

De acuerdo con BlackRock “Los servicios básicos ex-vivienda es una mezcolanza que incluye atención médica, servicios de video y audio, colegiaturas y seguros. Abarca una cuarta parte del del CPI (IPC americano) y, -algo importante para la Fed-, refleja condiciones domésticas americanas”. Esos son los “sospechosos de siempre”: mantienen inflación alta en Los Estados Unidos, que hacen subir la tasa a la FED y que se refleja en tasas altas o tipo de cambio en México.

Ps 1. ¿Sueldos de la Corte caros? Caros los partidos políticos: el presupuesto para 2023 fue de Ps$ 6,233,510,798 (Morena se llevó Ps$ 1,909,748,619 pesos). Alcanza para muchos texto-servidores que solo hacen ruido.

Ps 2. La causa incausada de la tragedia migratoria son las derivaciones del comunismo malvadamente mantenidas por dictaduras bananeras latinoamericanas: van más de 100 años de patente fracaso a nivel mundial, pero se sigue neceando.

Para allá vamos con una Transformación para imponer, a la usanza de antaño, otros 70 años de dictadura perfecta. Listado de actividades: ejército comprado, check. Legislaturas patéticamente serviles, check. INE parcial, check. Aplanadora en congreso: trabajándola.