Green Challenge premia a emprendedores enfocados en la eficiencia energética

HEINEKEN México e INCmty, la plataforma de emprendimiento más grande de América Latina impulsada por el Tecnológico de Monterrey, presentaron a los ganadores de la quinta edición del HEINEKEN Green Challenge enfocado en eficiencia energética.

Los ganadores fueron Felipe Arriola, Adán Ramírez y Daniel Cano provenientes de Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, respectivamente.

BIOESOL de Felipe Arriola, fue el ganador al primer lugar, y ofrece autonomía energética sostenible, a través de un sistema inteligente de almacenamiento de energía, el cual permite aprovechar la energía procedente de fuentes renovables al máximo, generando ahorros hasta un 100 por ciento y teniendo un impacto positivo en el medio ambiente.

El proyecto busca apoyar a compañías que requieran operar sin ningún tipo de problema relacionado con la energía: Interrupciones, Mala calidad, altos costos, etc. Ofrece un esquema de Energy as a Service (EaaS) el cual mediante un servicio de suscripción las empresas contratan una solución integral que les permite operar de manera sostenible y con ahorros.

Adán Ramírez, ganador del segundo lugar, presentó el proyecto Greenfluidics, la cual es una compañía biotecnológica que acelera la transición de las ciudades sustentables a través de fachadas regenerativas que transforman las edificaciones en pulmones para la ciudad.

El proyecto acreedor al tercer lugar fue Carbon Power México de Daniel Cano, que transforma gases contaminantes en sustancias químicas de carbono neutro.

El primer lugar obtuvo un premio de 500 mil pesos, el 2do lugar a 200 mil y el 3er lugar 100 mil pesos.

El Pitch Final del HEINEKEN Green Challenge 2022 se realizó en Cintermex, en el marco del festival de emprendimiento INCmty ante la presencia del speaker Simon Mainwaring, fundador y CEO de We First, consultora estratégica galardonada que acelera el crecimiento y el impacto de las principales marcas impulsadas por un propósito de la actualidad.

Mainwaring es experto destacado y miembro del jurado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Festival Cannes Lions 2021. El primer libro de Simon, We First, fue un éxito de ventas del New York Times y fue nombrado Mejor libro de marketing del año por business+strategy.

Guillaume Duverdier, Director general de HEINEKEN México expresó: “En HEINEKEN México buscamos ser la cervecera número uno en sustentabilidad del país, y estamos orgullosos de poder impulsar de la mano de INCmty esta iniciativa que hoy cumple 5 años ininterrumpidos donde celebramos el emprendimiento y la creatividad que llevará, sin duda, a todos aquellos que hoy participan por el camino del éxito”.

La quinta edición del HEINEKEN Green Challenge contó con la participación de más de 400 proyectos participantes y con la mayor participación del Estado de México con 72 proyectos, Ciudad de México con 51 proyectos, así como Nuevo León y Sinaloa con 28 proyectos cada uno de ellos.